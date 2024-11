Dudu diz que Galiotte foi 'melhor presidente' do Palmeiras: 'Respeitou torcedores e jogadores'

O atacante Dudu fez uma crítica indireta à presidente Leila Pereira, recém-eleita para novo mandato à frente do Palmeiras. Nas redes sociais, o jogador afirmou que o ex-presidente Maurício Galiotte foi o "melhor presidente" do clube paulista por "respeitar torcedores, jogadores e funcionários".

"O melhor presidente! Como gestor, soube administrar um clube de futebol com sucesso e respeitar torcedores, jogadores e funcionários. Sempre teve e terá o meu respeito!", escreveu Dudu, em comentário numa postagem do próprio Galiotte, na qual o ex-dirigente palmeirense comemorava o tricampeonato da Copa Libertadores.

Na quarta-feira, o terceiro título completou três anos. A taça foi conquistada o dia 27 de novembro de 2021, quando o time alviverde bateu o Flamengo por 2 a 1 na final do torneio continental. Na ocasião, Galiotte era o presidente do clube paulista. Na postagem, o ex-dirigente celebrou a conquista com diversas fotos. E o post acabou ganhando visibilidade maior em razão do comentário de Dudu.

A relação entre o jogador e Leila Pereira ficou estremecida no meio deste ano, quando o atleta quase se transferiu para o Cruzeiro. A presidente chegou a afirmar que o ciclo do atacante no clube paulista tinha chegado ao fim. A mandatária garantiu que Dudu tinha pedido para sair do Palmeiras rumo ao Cruzeiro. Mas o atacante desistiu da negociação e seguiu na equipe paulista.

Leila foi reeleita presidente do Palmeiras no último final de semana e ficará no cargo até dezembro de 2027. Recentemente, em entrevista ao programa "Zona Mista do Hernan", do UOL, a presidente falou sobre a relação com Dudu. "Minha relação é muito boa não só com o Dudu, mas todos os demais atletas. O Dudu tem contrato conosco até o final do ano que vem e vamos honrar religiosamente nossos contratos. Espero que ele continue nos ajudando neste restante do campeonato", afirmou Leila.

"Eu sou muito transparente, falo a verdade. Naquele momento (acerto com o Cruzeiro e negociação desfeita) fiquei chateada, mas depois é bola para frente. Tudo tranquilo, tem contrato em andamento. Se aparecer uma outra proposta que seja interessante para o atleta e o clube podemos conversar", salientou.