Calleri treina separado e Wellington pode ser a novidade do São Paulo contra o Grêmio

O São Paulo vem correndo contra o tempo para saber se vai poder contar com o centroavante Calleri no confronto diante do Grêmio para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro.

O camisa 9 fez um trabalho separado nesta quinta-feira e a comissão técnica vem analisando a sua evolução para saber se ele reunirá condições de atuar. Assim, o técnico Luís Zubeldía deve definir o seu sistema ofensivo somente no treino desta sexta-feira.

Caso o jogador argentino fique de fora, André Silva deve atuar como referência na área tendo Lucas e Ferreira como jogadores de lado compondo a linha com três atacantes.

Mas se Calleri é dúvida, a boa notícia fica por conta do provável retorno de Wellington. O lateral-esquerdo participou de toda a atividade e mostrou estar recuperado do edema muscular na coxa esquerda.

Nesta quinta, o treinador argentino dividiu o elenco em dois grupos. Enquanto uma parte realizou um coletivo, o restante dedicou o seu tempo a uma movimentação em espaço reduzido. Ao final, os atletas treinaram finalizações e jogadas de bola parada.

Na sexta colocação com 59 pontos, o São Paulo busca a pontuação máxima nas partidas que restam de olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Além do Grêmio no domingo, o time paulista também encara o Juventude, no MorumBis, e encerra sua participação contra o Botafogo no Rio.