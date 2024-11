Argentina continua no topo do ranking da Fifa, Brasil aparece em 5º e Alemanha entra no Top 10

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a atualização do ranking de seleções para este fim de temporada e a Argentina permanece na liderança da lista. Com o Brasil na quinta colocação, a principal novidade nesta relação é a entrada Alemanha entre as dez equipes mais bem colocadas.

Líder das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, os argentinos continuam dando as cartas na corrida entre as melhores seleções. Atual campeã do mundo e bicampeã da Copa América, o time do técnico Lionel Scaloni aparece com 1.867,25 pontos.

A França aparece na segunda colocação (1.859,78) seguida da Espanha (1.853,27), que neste ano conquistou a Eurocopa-2024. Nesta relação, o Brasil surge no quinto posto atrás da Inglaterra. Com dois empates nos últimos dois compromissos das Eliminatórias (1 a 1 com Venezuela e 1 a 1 diante do Uruguai), a seleção brasileira contabiliza 1.775,85.

Portugal, Holanda, Bélgica e Itália preenchem as vagas correspondentes entre o sexto e o nono posto. Antes fora da lista dos dez melhores, a Alemanha aparece como novidade. Em décimo lugar, o time do técnico Julian Nagelsmann soma 1.703,79

A atualização do ranking foi baseada nos 192 jogos realizados na última Data Fifa. A próxima edição do ranking vai ser feita em dezembro.

Confira o Top 20 do ranking da Fifa:

1º - Argentina, 1.867,25 pontos

2º - França, 1.859, 78

3º - Espanha, 1.853

4º - Inglaterra, 1.813,81

5º - Brasil, 1.775,85

6º - Portugal, 1.756,12

7º - Holanda, 1.747,55

8º - Bélgica, 1.740,62

9º - Itália, 1.731, 51

10º - Alemanha, 1.703,79

11º - Uruguai, 1.695,91

12º - Colômbia, 1.694,44

13º - Croácia, 1.691,59