Psicólogo do Botafogo rebate críticas ao estado emocional do elenco: 'Para com essa palhaçada'

O psicólogo do Botafogo, Paulo Ribeiro, publicou um desabafo em seu perfil no Instagram, após a vitória do time sobre o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão. O profissional rebateu as críticas ao lado emocional do elenco, o que voltou a repercutir na última rodada, quando a equipe empatou com o Vitória e deixara temporariamente a liderança da tabela.

"Essa é para quem diz que sempre falta o lado mental. Ah, para com essa palhaçada. Quando a culpa não é da preparação física, é do lado psicológico. Sempre tem um culpado. Boa noite!", escreveu Ribeiro, numa postagem com uma foto ao lado do técnico Artur Jorge.

O lado emocional dos botafoguenses foi posto em xeque depois que a equipe perdeu a liderança para o Palmeiras na 35ª rodada. O episódio da virada palmeirense por 4 a 3, e a perda do título em 2023 voltaram a ser lembrados, em comparação à queda de rendimento do time nas rodadas anteriores à vitória sobre o time paulista.

Após a vitória nesta terça-feira, o atacante Igor Jesus destacou justamente o equilíbrio emocional do time. Segundo o jogador, o elenco não ficou abalado pela série de resultados ruins antes da "decisão".

"Muito feliz pela vitória e os três pontos. Isto mostra que nenhum momento estávamos abalados. Ficamos firmes, todos se apoiando e hoje diante do Palmeiras conseguimos uma vitória muito importante", disse o jogador.

O Botafogo retomou a liderança, com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras. Cada um dos times ainda têm dois jogos. O Internacional corre por fora, ainda com chances de título.

O Botafogo volta a jogar no sábado, diante do Atlético-MG, em Buenos Aires, na Argentina, na grande final da Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, o Botafogo só volta a jogar no dia 4, em Porto Alegre, diante do Internacional, pela 37ª e penúltima rodada.