Palmeiras precisa de reviravolta incrível para não ter pior ano da 'era Abel Ferreira'

A situação do Palmeiras ficou mais difícil na luta pelo título do Campeonato Brasileiro desta temporada. O time alviverde caiu para o segundo lugar na tabela após a derrota de 3 a 1 para o Botafogo na noite desta terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo.

O Palmeiras soma 70 pontos, três atrás do clube carioca. As equipes têm agora apenas duas partidas para realizarem até o término do Campeonato Brasileiro. O time paulista precisará de uma grande virada para comemorar o terceiro título seguido do torneio de pontos corridos.

O Botafogo será campeão se conseguir quatro pontos nos dois jogos finais. O Palmeiras precisa vencer os seus compromissos e torcer por uma derrota - ou dois empates - do adversário carioca.

Na penúltima rodada, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão. Já o Botafogo duela fora de casa diante do Internacional. Na última rodada do Brasileirão, a equipe alviverde pega o Fluminense no Allianz Parque, enquanto o Botafogo recebe o São Paulo no Engenhão.

O Palmeiras, além de tentar conquistar o título do Campeonato Brasileiro, busca evitar o pior ano da "era Abel Ferreira". O treinador chegou ao clube em 2020 e, desde então, ganhou dez troféus.

O português foi campeão da Copa Libertadores e Copa do Brasil em 2020. Na temporada seguinte, levou novamente a Libertadores. Já em 2022, o Palmeiras de Abel conquistou o Brasileirão, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana. No ano passado, o time alviverde ergueu o troféu do Paulistão, do Campeonato Brasileiro e da Supercopa do Brasil.

Na atual temporada, o Palmeiras ganhou novamente o Campeonato Paulista. Mas o time de Abel Ferreira teve um ano instável. A equipe alviverde perdeu para o São Paulo na decisão da Supercopa do Brasil. Na Copa Libertadores, o Palmeiras caiu para o Botafogo nas oitavas de final. Já na Copa do Brasil, os comandados de Abel Ferreira foram eliminados pelo Flamengo, também nas oitavas.