Fórmula 1 anuncia renovação com o lendário GP em Monza até 2031: 'No coração e na história'

Conhecido como "O Templo da Velocidade", Monza permanecerá no calendário da Fórmula 1 por ao menos mais sete temporadas. O Grande Prêmio da Itália tinha acordo até 2025 e a entidade anunciou nesta quarta-feira a renovação por mais seis temporadas, até 2031.

O acordo ocorreu após o Autódromo Nacional de Monza, construído em 1922 e recebendo corridas em sequência desde 1950 (exceção de 1980 quando passou por reformas), passar por novas reformas e apresentar "melhorias significantes" para o GP deste ano, no qual 335 mil pessoas compareceram no fim de semana para acompanhar a vitória de Charles Leclerc, da Ferrari.

"Estou muito feliz que o Grande Prêmio da Itália permanecerá no calendário até 2031. Monza está no coração e na história da Fórmula 1 e a atmosfera a cada ano é única, pois os Tifosi (torcedores locais) se reúnem em grande número para torcer pela Ferrari e pelos pilotos", celebrou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

A entidade revelou que a Fórmula 1 "continua a ver um forte crescimento na Itália, tanto na transmissão com uma audiência acumulada de 183,3 milhões em 2023, quanto online, onde os seguidores nas redes sociais cresceram 16% na temporada passada." O fim de semana do GP da Itália de 2025 está agendado entre 5 a 7 de setembro.

Domenicali fez questão de ressaltar as melhorias em Monza. "As recentes atualizações na infraestrutura do circuito e o investimento planejado mostram um forte comprometimento com o futuro de longo prazo da Fórmula 1 na Itália, e eu quero agradecer ao presidente do Automobile Club d'Italia, ao governo italiano e à Região da Lombardia por sua paixão e comprometimento contínuos com nosso esporte", disse. "Eu também quero prestar homenagem aos nossos incríveis fãs em todo o país que apoiam a Fórmula 1 tão apaixonadamente."

Do atual grid, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Pierre Gasly e Max Verstappen já ganharam em Monza. Eles se juntam a uma lista de ícones do esporte: Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Jackie Stewart, Niki Lauda, Ayrton Senna e Michael Schumacher. Hamilton ainda tem o recorde de volta mais rápida da F-1 em termos de velocidade média, na definição da pole position de 2020, com apenas 1min18s887, média de 264.362 km/h.

"É uma grande honra para nós, o Automóvel Clube da Itália (ACI), termos conseguido garantir a realização de mais seis temporadas do Grande Prêmio da Itália no Autódromo Nacional de Monza depois de 2025", comemorou Angelo Sticchi Damiani, presidente do ACI.

O dirigente fez questão de ressaltar a importância de Domenicali no acerto. "Devemos agradecer a contribuição valiosa e decisiva de Stefano Domenicali, que tornou possível esta extensão de contrato. Assim como devemos, certamente, agradecer ao governo italiano, à Região da Lombardia e a todas as instituições locais que permitiram que o Grande Prêmio da Itália atraísse, durante as últimas edições, um número cada vez maior de fãs entusiasmados."