Coordenador Brigatti tem 'carta branca' para traçar planos para a Ponte Preta buscar o acesso

Durante a coletiva de apresentação do técnico Alberto Valentim, o agora coordenador técnico de futebol, João Brigatti, revelou que tem 'carta branca' do presidente Marco Antônio Eberlin para montar o elenco da Ponte Preta para a temporada de 2025.

Na visão dele, depois de ano ruim, que culminou com o rebaixamento para a Série C do Brasileiro, o objetivo principal no próximo ano não pode ser outro, a não ser conquistar o acesso para voltar para a Série B o quanto antes.

"O presidente me deu carta branca para trabalhar no futebol. Não venho pôr meu nome de brincadeira na Ponte Preta, eu sei o tamanho dessa instituição, nasci aqui. Sabemos que estão todos tristes, magoados, com dor na alma pelo rebaixamento, mas a vida continua. Precisamos do apoio da nossa torcida. É uma reconstrução", afirmou Brigatti, em tom de desabafo.

Em 2025, a Ponte Preta terá pela frente o Paulistão, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro. Brigatti traçou os planos que o time campineiro precisa ter em cada competição. Mas voltou a afirmar que o acesso é o objetivo principal na temporada, já que em sua visão 'a Ponte Preta não é time de Série C'.

Mas a temporada começa com o Estadual: "No Paulistão, não é apenas permanecer. Nossa ambição, obviamente, é chegar à final, mas você compete com várias equipes com poderio financeiro maior. A Copa do Brasil é tentar chegar o mais longe possível. E a Série C é o nosso principal foco. Também não será fácil, mas vamos buscar o acesso. A Ponte Preta não pode permanecer na Série C."

De qualquer forma, com a chegada de Alberto Valentim, a Ponte Preta irá acelerar o processo de reformulação do elenco, que deve atingir 80% dos jogadores atuais.