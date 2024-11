Ancelotti pede paciência com Mbappé após pênalti perdido no Real Madrid: 'Temos de apoiá-lo'

O Real Madrid perdeu para o Liverpool na Inglaterra e ficou em situação delicada na Liga dos Campeões. Detentor do título, o time merengue figura na 24ª colocação, a última que dá vaga aos playoffs. Após o revés por 2 a 0 em Anfield, o técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa do francês Mbappé, que desperdiçou uma penalidade.

Na visão do técnico italiano, não é momento de colocar culpa no reforço de peso para a temporada. Mbappé ainda se adapta ao novo clube após fazer sucesso no Paris Saint-Germain e a confiança é que logo engrenará no clube.

Mbappé teve a chance do empate no segundo tempo, quando o Liverpool tinha 1 a 0 no marcador, mas desperdiçou o pênalti ao bater para defesa do goleiro Kelleher. O time inglês anotou mais um gol no fim e manteve a campanha perfeita, com 15 pontos em cinco rodadas.

"É um momento difícil para Kylian Mbappé depois do pênalti perdido e todos nós temos que ter paciência com ele e apoiá-lo agora. Talvez lhe falte alguma confiança. Mas, logo, ele estará ajudando na frente", disse Ancelotti.

O técnico não escondeu, contudo, a necessidade de melhora ao Real Madrid. E espera arrumar o time o mais breve possível. A missão e colocar a equipe, ao menos, entre os 16 garantidos em um mata-mata que definirá quem se juntará aos oito garantidos diretamente nas oitavas de final.

Restam três rodadas e dois jogos como visitante. No dia 10 de dezembro joga na casa da Atalanta e fecha a primeira fase na casa do Brest, dia 29 de janeiro. Entre eles, atua no Santiago Bernabéu contra o RB Salzburg, dia 22 de janeiro.