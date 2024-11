Abel Ferreira é chamado de 'burro' pela torcida no Allianz Parque em derrota para o Botafogo

Abel Ferreira não parece mais intocável no Palmeiras. Parte da torcida chamou de "burro" o treinador quando o time já perdia por 2 a 0 do Botafogo. Alguns torcedores membros da organizada Mancha Alviverde se incomodaram com a substituição de Estêvão e insultaram o técnico no fim da partida, que terminou com vitória botafoguense por 3 a 1.

Alguns torcedores puxaram gritos de "burro" para o treinador após ele lançar Gabriel Menino na vaga de Estêvão, aparentemente com dores. O grito logo foi abafado por vaias pela maioria dos 31 mil palmeirenses que foram ao Allianz Parque. Houve uma breve discussão, inclusive, no setor de onde partiu a ofensa ao treinador português.

Ao grito de burro e às vaias seguiu um silêncio sepulcral por alguns instantes na arena palmeirense. A quietude aumentou depois do terceiro gol do Botafogo, marcado pelo zagueiro Adryelson, aos 43 minutos. Nos acréscimos, o Palmeiras fez seu único gol, com Richard Ríos. Era tarde para uma reação.

Parte da torcida tentou puxar um grito de apoio no fim, mas durou pouco a cantoria. O jogo, no geral, foi tenso para os jogadores do Palmeiras. Muitos deles, como Rony e Felipe Anderson, sentiram a bola queimar e não conseguiram jogar com a pressão das arquibancadas.

A contundente vitória devolveu a liderança ao Botafogo, agora com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras, que terá de ganhar seus dois compromissos finais - contra Cruzeiro e Fluminense - e voltar a torcer por tropeços do rival para ter chances de conquistar o tricampeonato brasileiro.