Vice diz que Flamengo 'não se sente confortável com garantias do Corinthians' sobre Hugo Souza

Apesar de mais uma negativa do Flamengo para as garantias que o Corinthians oferece para ter Hugo Souza em definitivo, o presidente corintiano Augusto Melo está otimista pela manutenção do goleiro no Parque São Jorge.

"A gente está cumprindo o prazo, o Corinthians não tem essa situação financeira (para pagar à vista). Mas há chance zero (de perder o Hugo Souza)", defendeu em participação ao programa Arena SBT. O clube tem até sábado para acertar o negócio.

A intenção é pagar R$ 4,8 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, soma-se R$ 1 milhão pelo empréstimo e mais R$ 1,5 milhão referente a multas por três jogos em que Hugo esteve em campo pelo Corinthians contra o Flamengo, chegando ao total de R$ 7,3 milhões.

Recentemente, Augusto Melo já havia acusado o Flamengo de fazer "jogo sujo" na negociação. Durante a participação do corintiano no programa do SBT, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ligou ao vivo para dar seu lado da história.

"O Flamengo não se sente confortável com a garantia que o Corinthians nos dá hoje. Mas eu tenho certeza que o Corinthians conseguirá fazer isso dentro do prazo. Quero deixar claro que não existe essa história de o Flamengo estar enrolando por achar que o valor fixado pela venda foi baixo", defendeu Braz.

A intenção do clube carioca é manter 40% dos direitos do jogador. Braz acredita que a venda de 50% por R$ 4,8 milhões esteja em bom tamanho. Ainda segundo o dirigente flamenguista, o entrave do negócio é que o Corinthians oferece garantias semelhantes as que fizeram parte da negociação de Matheuzinho.

Braz alega que nem tudo que foi prometido na efetivação do negócio pelo lateral foi cumprido. "As garantias que foram dadas, me parece que foram as mesmas dadas ao Matheuzinho. E nós tivemos um problema em relação a isso. Ficaria difícil para o Flamengo receber a mesma garantia que já não conseguiu ou não ficou satisfeito", explicou.

Apesar da divergência, o flamenguista encerrou a participação em tom de armistício com Augusto Melo. "O Flamengo se sente satisfeito, pois manterá 40% do jogador. O titular do Flamengo é o Rossi. Quero mandar um abraço ao presidente Augusto Melo, fui na posse dele", disse.

O corintiano concordou e afirmou que até dia 30 tudo será acertado. Durante o programa, Melo não citou nome de outros reforços, mas disse que a janela corintiana será "pontual". Ele confirmou que houve conversas com o espanhol Sergio Ramos, mas sem evolução para uma proposta.