São Paulo inicia preparação para encarar o Grêmio e Calleri pode reaparecer no ataque

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira disposto a mudar o histórico dos seu últimos dois jogos no Campeonato Brasileiro (empatou com Red Bull Bragantino e Atlético-MG) visando o confronto da próxima rodada. Na atividade realizada no CT da Barra Funda, as atenções ficaram voltadas para o centroavante Calleri.

Ausente nos últimos dois confrontos, o camisa nove segue em fase de transição. Como o duelo com o rival gaúcho está marcado para o próximo domingo, a comissão técnica são-paulina espera ter tempo de recuperar o atleta.

Além do atacante argentino, a expectativa é que Wellington, que estava com problemas físicos, esteja à disposição do treinador. Já Sabino, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG, está liberado para entrar em campo.

Na atividade, os atletas foram submetidos a um circuito de mobilidade e ativação. O técnico Luís Zubeldía programou um exercício de fundamentos técnicos e em seguida dividiu o elenco em dois grupos.

Com 59 pontos e na sexta colocação, o São Paulo garantiu a vaga na fase pré-Libertadores com o empate contra o Atlético-MG na última rodada. Restando três partidas para o término do Nacional, Zubeldía buscar garantir um lugar na fase de grupos do mais nobre torneio sul-americano.