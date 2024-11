Milan supera Slovan Bratislava e emplaca terceira vitória seguida na Liga dos Campeões

O Milan confirmou a sua condição de favorito nesta terça-feira e emplacou a sua terceira vitória seguida na Liga dos Campeões ao derrotar o Slovan Bratislava por 3 a 2, em partida válida pela quinta rodada do torneio. Após um início hesitante na competição, a equipe italiana vem fazendo uma campanha de recuperação e acumula agora nove pontos na tabela.

Ao contrário de seu rival, o Slovan Bratislava amarga a pior campanha entre os participantes até aqui. O time da República Checa perdeu todos os cinco jogos que disputou.

Na partida, o time italiano foi quem inaugurou o marcador. Pulisic recebeu a bola de Tammy Abraham e, à frente do goleiro Takác, chutou no canto para fazer 1 a 0 aos 20 minutos. A resposta dos anfitriões, no entanto, foi quase que imediata. Barseghyan entrou em velocidade, superou a marcação e deixou tudo igual: 1 a 1.

No segundo tempo, porém, o Milan garantiu o triunfo fora de casa num intervalo de três minutos. Em cobrança de falta rápida, Rafael Leão recebeu sem marcação e só desviou do goleiro: 2 a 1.

A equipe da Bratislava mal tinha assimilado o segundo gol e levou o terceiro. Strelec errou e Tammy Abraham aproveitou o presente para aumentar o placar. No fim, Marcelli descontou e a partida terminou 3 a 2 para os italianos

ATLÉTICO DE MADRID FAZ 6 A 0 NO SPARTA PRAGA

No outro jogo, o Atlético de Madrid goleou o Sparta Praga por 6 a 0, também em partida válida pelo torneio europeu de clubes. Mesmo jogando na casa do adversário, o time comandado pelo técnico Diego Simeone não demorou a balançar a rede. O atacante Julián Álvarez cobrou falta com perfeição e colocou o Atlético de Madrid em vantagem: 1 a 0 aos 14 minutos.

À vontade em campo, os espanhóis seguiram empilhando chances de ampliar o placar. O segundo gol, no entanto, só saiu no final da etapa inicial. Marcos Llorente surpreendeu o goleiro com um chute de fora da área e fez 2 a 0.

Na volta para o segundo tempo, os visitantes praticamente definiram o confronto. E foi mais uma vez Julián Alvarez que fez a diferença. Após arrancada pelo meio, ele tabelou com Giuliano Simeone e chutou no canto para estabelecer 3 a 0.

O jogo caminhava para o final quando, em poucos minutos, o Atlético de Madrid fez mais três gols transformando o triunfo em goleada. Griezmann, que fez seu centésimo gol pelo Atlético de Madrid, marcou o quarto gol finalizando de dentro da área aos 39. Três minutos depois, Llorente tentou cruzar, a trajetória da bola enganou o goleiro, e os espanhóis chegaram ao 5 a 0. Na sequência Ángel Correa anotou o sexto.