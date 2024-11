Corinthians: Augusto Melo atribui pedido de impeachment a recusa de chantagem

O mandatário elegeu "lidar com a política" como o principal desafio que encontrou no cargo. "Foi um começo difícil. Criamos uma estrutura para o Corinthians poder estar na situação que está. Meu erro foi confiar em muitas coisas. Precisavam ser profissionalizados, todos os departamentos. É o que a gente tem feito. Os jogadores querem jogar no Corinthians. Patrocinadores querem. Hoje o que estraga o Corinthians é a política", disparou.

Melo voltou a bater na tecla de que a profissionalização do clube "incomoda muitos". Ele acredita que o acordo político com outros nomes da oposição, o que lhe permitiu vencer a eleição contra o grupo que comandava o Corinthians há 16 anos, foi um erro. "Nós mesmos nos enforcamos. É complicado falar nome, é mais uma justificativa que eles têm. Qualquer coisa que você fala é motivo para te levar para a (Comissão de) Ética", reclamou.

"Erramos no começo, em confiar em pessoas. Não fui eu que botei Matheuzinho para treinar sem contrato, (foi a) diretoria de futebol. Não fui eu que dispensei Gustavo Henrique",, afirmou, ao citar polêmicas do começo de sua gestão.

Augusto Melo, contudo, reconhece que precisa da ajuda até mesmo da oposição. No entanto, manteve o tom hostil em suas palavras. "O Corinthians é o metro quadrado em que os homens mais têm ciúmes. Daqui a dois anos tem eleição, se candidatem, ganhem. A gente deixa um Corinthians muito melhor do que recebemos", afirmou. "O que eu preciso é da ajuda do corintiano. Eles vão me ajudar muito se ficarem quietos. Depois, tem eleição, concorram e voltem ao poder", disse.

Ramón Díaz para 2025

Melo também garantiu que o técnico Ramón Díaz ficará no clube para 2025. O treinador chegou com a missão de afastar o Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileirão. Além disso, a equipe chegou até as semifinais da Copa do Brasil e da sul-americana.