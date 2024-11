Goleiro do Tottenham revela que atuou com tornozelo quebrado em goleada sobre o City no Inglês

A goleada de 4 a 0 do Tottenham sobre o Manchester City não foi o único fato que causou surpresa na rodada do fim de semana do Campeonato Inglês. Gulglielmo Vicário, goleiro dos Spurs, também foi um personagem à parte nesta partida ao atuar em boa parte do confronto com uma fratura no tornozelo direito.

"Às vezes, o futebol dá seus altos e baixos, e às vezes o desafia de maneira que você não espera", escreveu o jogador italiano em suas redes sociais na madrugada desta segunda-feira.

"Joguei 60 minutos no Etihad com um osso quebrado no tornozelo, dando absolutamente tudo o que tinha pelo time. Infelizmente, não havia como evitar isso. Eu precisava de cirurgia", completou o arqueiro em sua postagem sobre o assunto.

Na partida, Vicario fez uma série de defesas e conseguiu deixar o campo sem ser vazado na impressionante vitória do Tottenham por 4 a 0 no Estádio Etihad no sábado. Apesar de ter solicitado tratamento no tornozelo durante o primeiro tempo, ele atuou a partida inteira.

O Tottenham confirmou, em suas redes sociais que o seu goleiro titular foi submetido á cirurgia. "Guglielmo Vicário foi submetido à cirurgia de fratura no tornozelo direito. A partir de agora, ele será avaliado por nossa equipe médica para determinar quando será o seu retorno aos treinos", informou o clube em comunicado. Com a contusão do atleta, Fraser Forster, de 36 anos, vai ser a primeira opção do treinador Ange Postecoglou.

O êxito do procedimento cirúrgico foi confirmado pelo próprio Vicário. "A operação correu bem, e a partir de amanhã estarei trabalhando duro para voltar mais forte e pronto para dar tudo de mim por vocês novamente", postou o goleiro em suas redes sociais.

No Campeonato Inglês quem lidera a competição com folga é o Liverpool, que derrotou o Nottingham Forest por 3 a 0 no sábado e contabiliza 31 pontos. O Manchester City, atual tetracampeão nacional, vem em segundo com 23. O Tottenham aparece na sexta colocação (19).