Ex-Palmeiras e Botafogo, Alberto Valentim será o técnico da Ponte Preta na Série C

A Ponte Preta oficializou nesta terça-feira a contratação do técnico Alberto Valentim, que chega para tentar recolocar o clube de Campinas nos trilhos após o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Com a confirmação, João Brigatti, que não conseguiu evitar a queda na disputa da segunda divisão, assume o cargo de coordenador técnico.

O acerto com Alberto Valentim já era dado como certo antes mesmo do fim da Série B. O sonho da diretoria, encabeçada por Marco Antônio Eberlin, era Umberto Louzer, ex-Guarani. Havia um acordo encaminhado, mas o rebaixamento frustrou os planos do dirigente, que precisou buscar uma segunda opção no mercado.

Valentim será apresentado já nesta terça-feira, às 10h, no estádio Moisés Lucarelli. Ele terá uma série de reuniões com membros da diretoria para começar a alinhar o time pensando na temporada 2025. A Ponte Preta disputará o Paulistão, a Copa do Brasil e a Série C.

O treinador tem 49 anos e comandou o Ituano na atual temporada. Em 34 jogos, somou nove vitórias, quatro empates e 21 derrotas, um aproveitamento de 30%. O clube de Itu acabou rebaixado tanto no Paulistão quanto na Série B.

Além do Ituano, Valentim tem passagens por Palmeiras, Red Bull Brasil, Botafogo, Vasco, Avaí, Cuiabá, Athletico-PR, CSA e Atlético-GO. Ele levou o Botafogo ao título do Campeonato Carioca em 2018 e o Cuiabá, ao troféu do Campeonato Mato-Grossense de 2021. Com o Athletico-PR, levantou a taça da Copa Sul-Americana, também em 2021. Em 2017, chegou a depender de suas próprias forças para conquistar o Brasileirão com o Palmeiras, mas decepcionou e viu o arquirrival Corinthians ser campeão.