Com 'milagre' de Fábio, Fluminense e Criciúma empatam e seguem pressionados no Brasileirão

Não fosse o experiente goleiro Fábio, o Fluminense estaria em uma situação ainda mais complicada no Campeonato Brasileiro. Com um verdadeiro 'milagre' na etapa final, o 'paredão' do time carioca evitou que sua equipe fosse derrotada no Maracanã, onde empatou por 0 a 0 com o Criciúma, pela 35ª rodada, nesta terça-feira.

O empate deixou o Fluminense em 15º lugar, com 39 pontos e se manteve com um de vantagem para o próprio Criciúma, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º. Em contrapartida, os cariocas mantiveram um tabu contra o adversário catarinense.

O Fluminense nunca perdeu para o Criciúma jogando no Rio de Janeiro. São 13 jogos, com 10 vitórias cariocas e três empates (os outros dois foram por 1 a 1, nos Brasileiros de 2003 e 2004). Mas o empate, desta vez, não foi bom em termos de rebaixamento e não agradou a maioria dos mais de 41 mil torcedores.

A primeira etapa mostrou o objetivo das equipes na partida. Jogando em casa, o Fluminense buscou mais o ataque, enquanto o Criciúma apostou nos contra-ataques, sem objetividade. Não queria perder.

Os cariocas chegaram com perigo principalmente com Keno, que parou na marcação adversária, e Ganso, que mandou rente à trave. Porém, o camisa 10 do Fluminense acabou se lesionando, e a equipe perdeu em criação. Assim, o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense quase abriu o placar com Kauã Elias, logo no primeiro minuto, mas passou um momento tenso pouco depois. Aos 17, Barreto aproveitou rebote da defesa e mandou no travessão. No rebote, a bola voltou para o próprio Barreto, que parou em milagre de Fábio, e na sequência, Vizeu que mandou na trave, noutro susto para a torcida.

O time da casa teve a chance de abrir o placar mais uma vez aos 32, quando Renato Augusto arriscou de fora, mas mandou rente à trave. O time carioca ainda tentou pressionar, mas sem objetividade. Nos acréscimos, aos 49 minutos, a última grande chance, quando Marquinhos desviou cruzamento de cabeça e a bola explodiu no travessão. Após as lamentações, os torcedores esperaram o apito final para encerrar a noite com vaias.

As equipes terão mais três desafios pela frente, em busca da manutenção na elite do futebol nacional. O Fluminense encara o Athletico-PR no domingo, na Ligga Arena, às 18h30, recebe o Cuiabá no Maracanã, na quinta-feira (dia 5), e fecha o Brasileirão contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

O Criciúma volta a campo no sábado, quando a partir das 19h30 recebe o Corinthians, no Heriberto Hülse. Em sequência, encara o Flamengo, na quarta-feira (dia 4), novamente em seus domínios, e se despede da temporada contra o Red Bull Bragantino, no dia 8 de dezembro, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 0 CRICIÚMA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Lima), Bernal (Serna) e Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto); Jhon Arias, Kauã Elias (Cano) e Keno (Marquinhos). Técnico: Mano Menezes.

CRICIÚMA - Gustavo; Dudu, Rodrigo, Wilker Ángel (Tobias Figueiredo) e Marcelo Hermes; Barreto (Patrick de Paula), Newton, Ronald Lopes (Trauco), Bolasie e Fellipe Mateus (Marquinhos Gabriel); Felipe Vizeu (Pedro Rocha). Técnico: Cláudio Tencati.

CARTÕES AMARELOS - Bernal (Fluminense); Fellipe Mateus, Barreto (Criciúma).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 1.068.265,00.

PÚBLICO - 41.240 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).