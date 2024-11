Atlético-MG tem último teste antes da final da Libertadores e Juventude busca fugir da degola

Atlético-MG e Juventude se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Independência, em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Será o último desafio do clube mineiro antes da decisão da Libertadores, contra o Botafogo. O time mineiro não poderá contar com a presença do público devido à interdição da Arena MRV pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa dos incidentes ocorridos em jogo com o Flamengo na Copa do Brasil.

Com 44 pontos, o Atlético-MG ocupa a 10ª colocação e praticamente eliminou qualquer possibilidade de rebaixamento no Brasileirão. Apesar disso, chega ao jogo pressionado, já que não vence há sete jogos na competição nacional e foi derrotado pelo Flamengo na final da Copa do Brasil. A Libertadores no fim de semana é o grande objetivo, mas uma vitória antes do duelo decisivo, é essencial para elevar a moral dos jogadores.

Para o Juventude, o jogo tem uma importância diferente. O time tem 39 pontos e está no 15ª lugar, com chances reais de entrar na zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Como o Atlético está com a cabeça na Libertadores, o clube gaúcho tem tudo para ganhar um fôlego na luta contra a degola.

O Atlético-MG chega para o jogo com algumas dúvidas após o empate com o São Paulo no último fim de semana. Gustavo Scarpa e Guilherme Arana treinaram normalmente e podem jogar, mas Zaracho foi diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa esquerda. Ainda assim, a tendência é que o técnico Gabriel Milito entre com um time alternativo. Jogar apenas com os reservas é uma opção que não está descartada.

Suspensos, Lyanco, Mariano e Saravia são baixas confirmadas. Rubens e Igor Rabello reforçam o time após cumprimento de suspensão automática. Em entrevista coletiva após o empate contra o São Paulo, o auxiliar Lucas Gonçalves lamentou a nova lesão de Zaracho.

"É uma pena, a gente vê o quanto ele trabalha no dia a dia, o quanto ele está dedicado para poder voltar e contribuir da mesma forma que sempre contribuiu. Infelizmente, tem acontecido isso com frequência. Ele é um profissional extremamente dedicado, mas são situações que acontecem na carreira dos jogadores", disse.

O Juventude ficou no empate com o Cuiabá no último sábado e perdeu uma boa oportunidade de se afastar do Z-4. Para a partida desta terça-feira, o técnico Fábio Matias terá o retorno do lateral-direito João Lucas, que cumpriu suspensão na rodada anterior.

A dúvida do treinador é em relação ao lado esquerdo. Alan Ruschel e Ewerthon disputam a posição, que também pode ser ocupada pelo zagueiro Lucas Freitas. No meio, Nenê deve ser opção, mas a tendência é que o Juventude comece com Ronaldo, Jadson e Mandaca.

Na defesa, Rodrigo Sam segue com dores e não joga. Diego Gonçalves também não foi relacionado por problemas médicos.

"Estamos vendo que está uma organização muito melhor, isso é coisa de treino, estamos treinando bastante, estamos automatizando os movimentos, e está saindo naturalmente nos jogos, o time está criando bastante, agora falta confirmar fazendo mais gols e saindo com as vitórias", projetou Nenê.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X JUVENTUDE

ATLÉTICO-MG - Matheus Mendes, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Maurício Lemos (Junior Alonso), Rubens (Arana), Paulo Vitor, Otávio, Igor Gomes, Bernard (Vargas), Alisson e Allan Kardec. Técnico: Gabriel Milito.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel (Ewerthon); Ronaldo, Jadson e Mandaca (Nenê); Edson Carioca, Lucas Barbosa e Taliari (Gilberto). Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).