Renato Gaúcho no Santos? Nome do treinador está na lista do diretor executivo Paulo Bracks

Depois da conquista do título da Série B e da demissão de Fábio Carille, o Santos começa o planejamento para 2025, quando joga a primeira divisão e uma das decisões do clube é decidir quem vai ser o novo comandante do time. Para o diretor executivo Paulo Bracks, Renato Gaúcho é um nome que combina com o clube. Renato está, atualmente, à frente do Grêmio, mas o técnico não deve seguir para 2025.

O nome de Renato foi mencionado por Bracks durante uma entrevista à Rádio Gaúcha. "Eu entendo que ele tem o perfil, não necessariamente que vá colocar ele numa mesa de possibilidade ou de negociação, ele é treinador do Grêmio, mas a minha resposta pessoal de analista de futebol é que sim (tem o perfil do Santos)", afirmou o diretor.

O estilo de jogo de Renato é algo que agrada Bracks. "Ele tem uma experiência muito grande, mais de cinco anos, e tem essa identidade de ofensividade. Sou admirador do trabalho dele, dos êxitos que tem tido com a recuperação e projeção do Grêmio nos últimos anos", completou, à Rádio Gaúcha.

Apesar da opinião de Paulo Bracks, o clube paulista também trabalha com outras opções no mercado, e ainda não definiu o treinador brasileiro como alvo principal. Para investir em Renato Gaúcho o Santos precisa esperar o fim do Campeonato Brasileiro, em 8 de dezembro, para que o treinador resolva sua situação com o Grêmio.