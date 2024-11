Napoli e torcedores prestam homenagem a Maradona no 4º aniversário de sua morte

Torcedores do Napoli e dirigentes do clube italiano prestaram homenagem a Diego Maradona no quarto aniversário de sua morte, reunindo-se em murais do grande jogador argentino pela cidade nesta segunda-feira.

O técnico do Napoli, Antonio Conte, o capitão Giovanni Di Lorenzo e o presidente Aurelio De Laurentiis depositaram flores em dois dos murais, enquanto os fãs se reuniram abaixo do enorme mural de Maradona no Quartieri Spagnoli, que funciona como um museu não oficial de Maradona.

Os fãs gritaram o nome de Maradona e acenderam fumaça na cor azul da camisa que Maradona usou tanto no Napoli quanto na Argentina.

Maradona morreu aos 60 anos em 25 de novembro de 2020 de um ataque cardíaco, duas semanas após receber alta de um hospital em Buenos Aires após uma cirurgia no cérebro.

Ele levou o Napoli aos seus dois primeiros títulos da Série A em 1987 e 1990 e o estádio do clube foi renomeado Stadio Diego Armando Maradona após sua morte.

O Napoli conquistou seu terceiro título da liga italiana em 2023 e novamente lidera a Série A nesta temporada, com 29 pontos, um à frente de Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio.