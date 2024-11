Harry Kane se defende de críticas por não marcar contra rivais grandes: 'Fora do contexto'

Harry Kane vive grande temporada no Bayern de Munique, com 20 gols - 14 apenas no Campeonato Alemão - e oito assistências em 17 jogos. Mesmo assim, acabou sendo alvo de críticas. Ídolo da seleção, o ex-volante e técnico Dietmar Hamann detonou o atacante inglês por "não marcar em jogos grandes." O camisa 9 usou da delicadeza para responder e se defender.

"Acho que isso está um pouco fora de contexto. Se você olhar para a temporada passada, marquei em jogos como Dortmund fora de casa e Stuttgart", se defendeu o artilheiro, garantindo que as críticas não o perturbam. "Tento marcar em todos os jogos e ajudar o time. Temos uma grande semana pela frente e, como sempre, não vou julgar meu desempenho apenas pelos gols. Se conseguirmos três vitórias e eu não marcar, também ficarei feliz", seguiu, ressaltando os importantes jogos da Liga dos Campeões, do Alemão e da Copa da Alemanha.

Nesta terça-feira, o Bayern recebe o Paris Saint-Germain buscando reabilitação após levar 4 a 1 na casa do Barcelona. A vitória se faz necessário pela incômoda 17ª colocação - iria aos playoffs hoje.

No sábado, a missão é na casa do Borussia Dortmund pelo Alemão, e se completará no dia 3 de dezembro com o embate diante do Bayer Leverkusen pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Kane é a esperança do time e espera comprovar em campo. Utiliza, inclusive, seus números para reforçar a confiança e, ao mesmo tempo, sua defesa contra Hamann.

"Faz um tempo que não me sinto tão bem quanto agora. E os números também são muito bons. Eu me sinto muito bem", frisou. "Como um jogador experiente, você aprende muito com as fases do jogo", seguiu. "Desde que estou no Bayern, meus números não param de subir. Espero que continue assim e que possamos elevar nosso nível ainda mais."

Apesar de vir de tropeço diante do Barcelona, o Bayern ganhou as duas partidas como mandante na Liga dos Campeões e espera repetir a dose frente ao PSG. "Sabemos que precisamos vencer o resto dos nossos jogos para ficar entre os oito primeiros. Precisamos fazer isso contra o Paris também. Estamos em casa, o que é uma vantagem. É o início de um período importante, e queremos começar com uma boa performance", completou Kane.