Empresário acusa Zubeldía de humilhar jogadores do São Paulo e é rebatido por lateral

O empresário Wagner Ribeiro acusou o treinador Luis Zubeldía de humilhar jogadores e funcionários do São Paulo. Em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, ele diz que o lateral português Moreira, pouco aproveitado pelo técnico argentino, foi um dos atletas que teriam sido desrespeitados. O próprio jogador, entretanto, se pronunciou para rebater Ribeiro.

"Todo o meu apoio à comissão técnica e ao São Paulo Futebol Clube. E informo que sou representado pela Roc Nation Brasil, única agência que pode falar em meu nome", escreveu o atleta.

O clube tricolor e Zubeldía não vão se manifestar oficialmente sobre as acusações. Conforme apurado pelo Estadão, o entendimento da diretoria é que o atual comandante está fazendo um bom trabalho e que Ribeiro não merece uma resposta por estar se comportando como torcedor.

No texto publicado em seu perfil do Instagram, o empresário ofende o treinador e, além do episódio que teria ocorrido com Moreira, o acusa de ter apresentado postura inadequada com jogadores da base e com um médico do clube.

"Veja abaixo os benefícios do Zubeldía que mais parece um palhaço vestido: afastou e humilhou o atleta da seleção portuguesa Moreira; humilhou médico no gramado do CT por causa da lesão do atleta; afastou e humilhou cinco jogadores durante o treino no CT ameaçando mandá-los de volta a Cotia", escreveu.

"Trata-se de muitas injustiças de um treinador que não ganhou NADA no SPFC. Manter o São Paulo no G8-Libertadores é obrigação. Saudades do Telê, Muricy e Cilinho", concluiu.

Wagner Ribeiro tem clientes no elenco sub-20 tricolor, caso do meia Matheus Manso, que tem 20 anos e nunca foi aproveitado no profissional, e de Henrique Carmo, 18, utilizado no time principal apenas uma vez, na 23ª rodada do Brasileiro, durante triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória.

O empresário é um nome conhecido do futebol e foi responsável por grandes transações no passado, como as saídas de Robinho do Santos para o Real Madrid e Kaká, do São Paulo para o Milan. Também já agenciou Neymar, no início da carreira do craque, e Lucas Moura, hoje parte do elenco tricolor.

O São Paulo está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos após o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, no sábado. A pontuação garantiu a equipe comandada por Zubeldía na próxima edição da Copa Libertadores.