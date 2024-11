Diretor afirma que Zubeldía segue no comando técnico do São Paulo em 2025

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, disse em entrevista à CNN que o treinador Luis Zubeldía vai seguir à frente da equipe em 2025. A diretoria do São Paulo tem uma avaliação positiva sobre o trabalho do treinador, que chegou até às quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e, atualmente, é o sexto do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, e já garantiu a classificação do time para a Libertadores de 2025.

"O treinador vai estar com a gente na próxima temporada. A gente já vem falando isso, mas efetivamente é a primeira vez que a gente está verbalizando que ele vai ficar", disse Belmonte para a CNN. Anteriormente, o presidente do São Paulo Julio Casares havia dito que o planejamento para 2025 seria feito apenas ao final desta temporada, não garantido a permanência do treinador para o próximo ano.

Belmonte elogiou o desempenho do treinador, que chegou em abril, na competição de pontos corridos. "Na nossa avaliação, o Zubeldía fez um trabalho muito bom. Um trabalho correto, levando onde a gente esperava que o time estivesse, principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque Copa é Copa, você pode ganhar, pode perder", disse o diretor.

"O Campeonato (Brasileiro) não, você tem a expectativa do que você preparou. Ali você vai ver se o trabalho deu resultado ou não. A gente está satisfeito com a posição que o Zubeldía nos colocou, a gente quer mais, mas está satisfeito com a posição, então o Zubeldía continua", afirmou o dirigente.

Em 2023, porém, Belmonte fez a mesma afirmação em relação ao atacante Caio Paulista, que acabou não se concretizando. O diretor confirmou que o São Paulo iria exercer a compra do jogador, que estava emprestado ao clube pelo Fluminense, mas no final ele acabou se transferindo para o Palmeiras.