Conheça o jogador que pode ser campeão e também rebaixado no Brasileirão

O meia Jhon Jhon, de 22 anos, foi do céu ao inferno neste Brasileirão. O jogador pode aparecer tanto na lista do elenco de futuro campeão quanto na de rebaixado nesta edição do campeonato. O jogador começou a competição no Palmeiras, atual líder da tabela, e se transferiu para o Red Bull Bragantino, que amarga a zona da degola.

O meia atuou em três partidas pelo alviverde neste Brasileirão antes de, em julho, ir para o time de Bragança Paulista, que pagou 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 25 milhões na época, pelo reforço.

Na época, o Bragantino não era um dos cotados para cair, mas uma queda drástica no rendimento do clube assolaram o time, que hoje se encontra em 18º lugar, com 37 pontos, na zona de rebaixamento. Para piorar, Fluminense (38 pontos, 16º) e Criciúma (37, 17º) têm uma partida a menos e podem se distanciar.

Na luta contra a degola, o time de Bragança enfrenta nas últimas três partidas o Cruzeiro, em casa, o Athletico-PR, em Curitiba, e encerra sua participação no campeonato contra o Criciúma, em casa. Enquanto isso, o time que vendeu Jhon Jhon, o Palmeiras, atualmente lidera o Brasileirão, com 70 pontos, e se aproxima do seu terceiro título consecutivo.

Nesta terça-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras vai receber o Botafogo, que também tem 70 pontos, no duelo que deve encaminhar o título da temporada.

Pelo Bragantino, Jhon Jhon fez 20 jogos neste ano, com três gols e uma assistência.