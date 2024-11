Kalani Konig brilha em São Paulo e encerra temporada com mais um título no Skate Park

Kalani Konig, de apenas 17 anos, confirmou sua supremacia no skate park ao vencer o STU Super Finals, realizado no Parque Cândido Portinari neste domingo, em São Paulo. O evento, que reuniu os 12 melhores skatistas dos rankings de park e street, marcou o encerramento da temporada e consagrou Kalani como o grande campeão.

Antes mesmo da final, Kalani já havia garantido o título geral do ano, graças ao desempenho avassalador ao longo das etapas. Das quatro competições anteriores, ele foi campeão em Criciúma, Porto Alegre e Porto Seguro, ficando em quarto lugar apenas em Florianópolis.

Na decisão deste domingo, Kalani conquistou o lugar mais alto do pódio com uma impressionante nota de 90,96. Ele foi acompanhado por Dan Sabino, na segunda posição, e Augusto Akio, o "Japinha", em terceiro. O top-6 da final foi completado por Mateus Guerreiro, Luiz Francisco e Victor Ikeda, todos com notas acima de 80 pontos.

A COMPETIÇÃO!

Mateus Guerreiro abriu a disputa com uma boa apresentação, somando 84,35 pontos. Em seguida, Victor Ikeda sofreu uma queda, e Augusto Akio, medalhista olímpico, também não conseguiu completar sua primeira tentativa.

Dan Sabino, de apenas 16 anos, elevou o nível ao cravar uma linha recheada de manobras técnicas, incluindo um 540, que lhe rendeu 89 pontos. Luiz Francisco manteve o ritmo, mas caiu no último segundo e somou 82 pontos. Por fim, Kalani Konig, já campeão do STU, errou em sua tentativa inicial.

Mateus Guerreiro e Victor Ikeda erraram logo no início de suas voltas. Akio permaneceu mais tempo no bowl, mas também cometeu falhas. Dan Sabino caminhava para outra grande apresentação, mas caiu nos segundos finais.

Luiz Francisco, por sua vez, corrigiu os erros da primeira tentativa e atingiu 83,33. Kalani voltou a apresentar a mesma linha que lhe garantiu a liderança na semifinal, alcançando 90,96 pontos e assumindo o topo da tabela.

Mateus Guerreiro mostrou consistência, mas errou nos 10 segundos finais. Victor Ikeda, finalmente, completou sua primeira volta com 79 pontos. Augusto Akio entrou na disputa ao acertar uma linha completa, alcançando 86,27 e subindo temporariamente para o terceiro lugar. Luiz Francisco e Kalani Konig não conseguiram finalizar suas tentativas.

Na quarta rodada, a maioria dos skatistas arriscou tudo, mas cometeu erros. Ikeda conseguiu melhorar sua pontuação com 80,03, enquanto Dan Sabino apostou em uma linha mais técnica, mas caiu no final. Luiz Francisco também não conseguiu completar sua volta.

Na quinta tentativa, os skatistas continuaram forçando o nível, mas os erros persistiram. Ikeda chegou perto de superar sua melhor pontuação, enquanto Dan Sabino teve uma nota consistente, mas caiu faltando 8 segundos.

Nas últimas rodadas, a pressão aumentou. Ikeda, Sabino, Luiz Francisco e Kalani erraram cedo, deixando poucas chances para mudanças no placar. Mateus Guerreiro quase completou sua volta, mas o cronômetro estourou antes.

Apesar de arriscarem tudo na sétima e última tentativa, nenhum skatista conseguiu uma linha completa. Luiz Francisco chegou perto, acertando um difícil Double Flip, mas caiu logo em seguida, encerrando a final sem alterações no pódio.

DOMÍNIO DE KALANI NA TEMPORADA

Com mais uma vitória, Kalani Konig encerra o ano como o principal nome do skate park brasileiro. O jovem skatista, que já havia acumulado títulos ao longo da temporada, reforçou seu status de promessa ao demonstrar consistência, técnica e frieza em competições de alto nível.

Agora, a expectativa é que Kalani continue sua trajetória rumo ao cenário internacional, representando o Brasil com a mesma garra que o consagrou em 2024.