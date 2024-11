Interino exalta legado de Carille e diz que Santos justificou título da Série B: 'Competimos'

O técnico interino Leandro Zago teve o seu batismo à frente do time profissional neste domingo, na derrota do Santos para o Sport em jogo válido pela última rodada da Série B. Diante de tantos desfalques e do pouco tempo de preparar o Santos, ele exaltou o trabalho deixado pelo ex-treinador Fábio Carille.

"Tive três sessões de treino para preparar o jogo e tivemos muitos desfalques. O jogo tinha um valor para nós e outro par o nosso adversário. Vocês viram o ambiente do estádio. Mas gostei do que vi em campo. Competimos bem em alguns momentos. Isso porque peguei um time bem organizado pelo Fábio (Carille). Foi trabalho que cumpriu o seu objetivo (de levar o Santos de volta à Série A)", afirmou.

Chamado às pressas para ocupar a função após a saída do antecessor, Zago comentou como foi sua estratégia para comandar a equipe profissional. "Tenho 40, 50 dias de clube e a minha missão de mobilizar os jogadores. Eles foram muito profissionais e se dedicaram muito. Montei o Santos muito em função de como o Sport atua", comentou.

Terminada a Série B, o interino agora retorna à categoria de base do clube. Na entrevista, ele afirmou que o seu foco agora vai ser preparar o sub-20 para a disputa da Copa São Paulo de juniores.

"Eu sou funcionário do clube e agora volto a trabalhar com o sub-20. A partir de amanhã estou focado nesse processo de Copa São Paulo. Amanhã a equipe já treina e na terça-feira já estarei junto com os atletas. Eu sou do Sub-20", afirmou.