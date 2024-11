Inter vence a 6ª seguida ao bater o Bragantino e pula para o terceiro lugar do Brasileirão

Ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, o Internacional continua na perseguição aos líderes Palmeiras e Botafogo, e conquistou a sexta vitória consecutiva neste domingo ao derrotar o Red Bull Bragantino por 4 a 1, no estádio Beira-Rio, pela 35ª rodada.

Com o resultado, o Internacional pulou para o terceiro lugar, de forma provisória, com 65 pontos, atrás apenas de paulistas e cariocas, ambos com 70. O time gaúcho está comendo pelas beiras e vem aparecendo cada vez mais próximo da liderança do Brasileirão.

O Bragantino vive momento inverso e conheceu neste domingo o seu 11º tropeço consecutivo no Brasileirão. Sem conseguir reagir, o time paulista aparece no 18º lugar, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

O jogo começou com o Inter tendo um pênalti a seu favor. Após bola cruzada na área, Borré sofreu falta de Juninho Capixaba dentro da área. Na cobrança, aos quatro minutos, Alan Patrick mandou no fundo das redes. O empate veio através do próprio lateral, que se redimiu do lance que originou o gol do time colorado.

Aos 19, Lincoln cobrou escanteio pela esquerda, e o lateral-esquerdo apareceu na primeira trave para cabecear para o gol. O Inter, com bom volume de jogo, assumiu a dianteira do placar novamente aos 27 minutos. Bruno Gomes cruzou na área, Borré dominou, girou e bateu forte para fazer 2 a 1.

Os donos da casa ainda seguiram com bom volume de jogo, com chegadas ao ataque. O Red Bull Bragantino também buscou o empate, mas foi ineficiente na conclusão das jogadas ofensivas.

O Internacional voltou para o segundo tempo pressionando o adversário e chegou a desperdiçar uma chance com Borré. Ele recebeu dentro da área e tentou meio que de calcanhar. A bola acabou indo nas mãos do goleiro Cleiton. Em resposta, logo depois, Jadsom Silva arriscou e mandou para fora.

O volume do Inter foi aumentando no decorrer da partida, enquanto o Bragantino recuava, sem conseguir esboçar reação. Aos 29, Enner Valencia recebeu dentro da área e mandou na trave. No minuto seguinte, foi a vez de Wesley carimbar o poste, em uma linda jogada individual.

De tanto insistir, o Inter ampliou o placar aos 40 minutos. Após cobrança de escanteio pela direita, Wesley se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo das redes. Aos 42, ainda deu tempo de Wanderson desviar um arremate de Gabriel Carvalho e confirmar a goleada colorada.

Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Flamengo no domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 18h30, o Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 4 X 1 RED BULL BRAGANTINO

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogge, Vitão e Bernabéi; Fernando (Luis Otávio), Bruno Henrique (Rômulo), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick (Wanderson); Wesley e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Jadsom Silva, Pedro Henrique, Eduardo Santos (Luan Cândido) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Vitinho), Lucas Evangelista e Lincoln (Vitinho Mota); Jhon Jhon, Eduardo Sasha (Raul) e Vinicinho (Henry Mosquera). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Alan Patrick, aos quatro, Juninho Capixaba, aos 19, e Borré, aos 27 minutos do primeiro tempo. Wesley, aos 40, e Wanderson, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Henrique e Borré (Inter); Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE)

RENDA - R$ 1.293.816,00

PÚBLICO - 41.762 torcedores

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)