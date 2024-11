'Corinthians se firma na luta pela Libertadores com apoio da torcida', afirma Emiliano Díaz

O Corinthians deu um importante passo rumo à classificação para a Copa Libertadores de 2025 ao derrotar o Vasco por 3 a 1 com uma atuação sólida. Agora, o time está na zona de classificação e sonha com um final de temporada que parecia improvável há poucos meses. "Estamos felizes porque seis vitórias consecutivas nos permitiram sair de uma situação difícil e lutar na parte de cima da tabela", destacou Emiliano Díaz, membro da comissão técnica corintiana.

A arrancada recente do Corinthians, marcada por seis vitórias consecutivas, foi celebrada pela equipe técnica e pelos jogadores. "O esforço que os jogadores estão fazendo é incrível, a mentalidade que eles têm é exemplar. Mesmo com desfalques importantes, o time manteve a estrutura e a personalidade", afirmou Emiliano, elogiando o comprometimento do elenco.

Desde que chegaram ao clube, a meta principal era afastar o fantasma do rebaixamento, mas o desempenho superou as expectativas iniciais. "Quando você trabalha em um clube do tamanho do Corinthians, não basta apenas evitar o rebaixamento. Desde o primeiro dia, nosso objetivo foi colocar o Corinthians onde ele merece estar", ressaltou Ramón Díaz, treinador da equipe.

A solidez defensiva tem sido um dos pilares dessa recuperação. A dupla de zagueiros Gustavo Henrique e André Ramalho se destacou nas últimas partidas, com o apoio do volante Ranieri. "Toda a parte defensiva melhorou muito, e isso é fruto de trabalho duro e dedicação. O Ranieri, que foi questionado em alguns momentos, mostrou sua importância para o time", disse Emiliano.

Para o auxiliar, a torcida também desempenhou um papel fundamental na retomada do clube. Desde a chegada da comissão técnica, o Corinthians sofreu apenas uma derrota em 17 jogos disputados na Neo Química Arena. "Aqui em casa, não se pode perder pontos. A pressão da torcida nos motiva e nos fortalece. Mesmo nos momentos mais difíceis, o apoio foi fundamental", reconheceu Ramón.

Outro destaque foi o crescimento de jovens jogadores, como Breno, que têm ganhado espaço na equipe. "A base é importante para nós, mas precisa ser utilizada com responsabilidade. Estamos felizes com o desempenho dos jovens e esperamos dar mais oportunidades a eles no futuro", afirmou Emiliano.

Com três jogos restantes no Brasileirão, a comissão técnica mantém os pés no chão, mas não esconde o entusiasmo com a evolução do time. "Ainda não conquistamos nada, mas estamos no caminho certo. O segredo é trabalho, humildade e acreditar no grupo", concluiu Ramón Díaz, reforçando o compromisso com o clube e a busca por novas conquistas.