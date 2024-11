Corinthians atropela o Vasco no 1º tempo e demonstra ser forte candidato a vaga na Libertadores

Com uma atuação de gala no primeiro tempo, o Corinthians derrotou o Vasco neste domingo, por 3 a 1, em partida da 35ª rodada do Brasileirão. O time do Parque São Jorge emplacou a sua sexta vitória consecutiva no campeonato e demonstrou ser forte candidato por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, duas vezes, marcaram os gols da equipe corintiana na Neo Química Arena. Puma Rodríguez descontou para os cariocas na etapa final.

Em recuperação surpreendente, o Corinthians ocupa a nona colocação, com os mesmos 47 pontos do Cruzeiro, time que abre o G-7, mas com uma vitória a menos (13 a 12). Ainda há a possibilidade de a vaga na Libertadores ir até a oitavo lugar, a depender da final da Libertadores entre Botafogo (2º) e Atlético-MG (10º). Vale lembrar que somente a classificação ao principal torneio da América garante o clube na Copa do Brasil em 2025. O próximo jogo do time corintiano será diante do Criciúma, em Santa Catarina.

O Vasco, por sua vez, acumula a quarta derrota consecutiva e perde força na briga pela classificação à Libertadores. Os cariocas estão na 11ª posição, com 43 pontos, e ainda precisam melhorar a pontuação para garantir matematicamente a permanência na primeira divisão. Na próxima rodada, recebem o já rebaixado Atlético-GO, em São Januário.

Mesmo sem Memphis Depay, suspenso, e Yuri Alberto, machucado, o Corinthians não sentiu a ausência da dupla e emplacou um ritmo avassalador nos primeiros minutos. O time de Ramón Díaz encontrou espaço de sobra para trocar passes, inverter jogadas, tabelar, finalizar... Antes mesmo dos 15 minutos do primeiro tempo, a partida já estava 2 a 0. Aos 10, Gustavo Henrique subiu mais alto e marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Aos 14, Garro recebeu com liberdade na entrada da área e chutou forte para fazer o segundo dos donos da casa.

Desnorteado, o Vasco não se encontrou na partida. Em vez de corrigir os problemas de marcação no setor central, a equipe carioca continuou assistindo ao Corinthians jogar. Empurrado pela torcida, em polvorosa com a ótima atuação do time, os paulistas continuaram pressionando em busca do terceiro, que não demorou a sair. Aos 23, Garro aproveitou falha de Galdames para chutar rasteiro no canto do goleiro Léo Jardim, e fazer 3 a 0. O placar elástico obrigou o técnico Rafael Paiva a mexer ainda na etapa inicial, mudando para um esquema com três zagueiros para evitar um resultado ainda pior.

O Vasco voltou do intervalo com Philippe Coutinho, ex-seleção brasileira, no lugar do francês Payet. O time carioca demonstrou uma postura menos apática, mas não conseguiu melhorar a ponto de incomodar o Corinthians. A equipe corintiana manteve a superioridade física e tática. Os comandados de Ramón Díaz não sentaram no resultado, jogando com seriedade e buscando atacar o adversário sempre que possível.

Conforme o relógio foi rodando, o Vasco diminuiu o ímpeto e o Corinthians começou a rondar a área cruzmaltina, mas sem conseguir ser efetivo nas finalizações. Apesar de arrefecer na partida, os cariocas diminuíram o placar aos 30 minutos, em ótima jogada individual de Puma Rodríguez. O uruguaio contou com a falha de Hugo Souza para fazer o de honra dos visitantes.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 3 X 1 VASCO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana), Breno Bidon, André Carrillo (Igor Coronado) e Rodrigo Garro (Charles); Ángel Romero (Pedro Henrique) e Talles Magno (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Maicon), João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Galdames (Alex Teixeira) e Payet (Philippe Coutinho); Puma Rodríguez, Leandrinho (Emerson Rodríguez) e Vegetti (Jair). Técnico: Rafael Paiva.

CARTÕES AMARELOS - André Ramalho (Corinthians); Galdames, Jair, Puma Rodríguez e Hugo Moura (Vasco)

ÁRBITRO - David de Oliveira Lacerda (ES)

GOLS - Gustavo Henrique, aos 10, Rodrigo Garro, aos 14 e aos 23 do primeiro tempo; Puma Rodríguez, aos 30 do segundo tempo

PÚBLICO - 45.777

RENDA - Não disponível

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).