Stallone sugere que luta entre Mike Tyson e Jake Paul foi armada: 'Digno de Oscar'

Conhecido por dar vida a Rocky Balboa, boxeador mais famoso dos cinemas, Sylvester Stallone comentou a luta entre Mike Tyson e Jake Paul, realizada no último sábado, nos Estados Unidos. O astro das telonas se manifestou nas redes sociais, sugerindo que o combate vencido pelo youtuber, 31 anos mais novo do que a lenda dos pesos-pesados, não passou de uma encenação e foi "digno de Oscar".

"Só para deixar claro. Negócios são negócios. Algumas vezes você tem que fazer coisas difíceis e sacrifícios para o bem e ajuda da sua família. Eu conheço esse atleta (Tyson) inacreditável desde que ele tem 19 anos", escreveu Stallone, em publicação no Instagram. "Mike, nunca vai existir alguém como você, um gladiador como você e alma como a sua. Continue socando, campeão dos campeões", completou.

Aos 58 anos, Tyson entrou novamente no ringue para luta de exibição com Jake Paul. Cada lutador recebeu uma bolsa US$ 80 milhões (R$ 463 milhões). A luta foi transmitida pela Netflix para cerca de 280 milhões de assinantes, proporcionando uma audiência de aproximadamente 1 bilhão de telespectadores.

Os rumores de que a luta foi armada se fortaleceram após a vitória de Jake Paul, de 27 anos. Stallone aproveitou para cutucar o youtuber em sua publicação. "Nós vimos uma das melhores performances dignas de Oscar de todos os tempos. Por favor, Jake, seja grato. Ele poupou a sua vida".

Jake Paul rebateu os comentários Stallone na própria publicação. O youtuber acusou o ator de "espalhar mentiras" sobre ele, e provocou o intérprete de Rocky, dizendo que a atitude do astro de Hollywood aconteceu "por causa das cirurgias plásticas que realizou durante a carreira."

Considerado um dos maiores da história do boxe profissional, Mike Tyson, soma 50 vitórias na carreira, sendo 44 por nocaute. A derrota para Jake Paul foi a sétima do pugilista. Por sua vez, o youtuber acumula 11 vitórias e uma derrota em sua trajetória como boxeador profissional.