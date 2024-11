Saiba o que Verstappen precisa fazer para ser tetracampeão mundial em La Vegas

Max Verstappen está muito próximo de conquistar o tetracampeonato de Fórmula 1. Depois da magnífica vitória no GP de São Paulo, o piloto holandês da Red Bull disparou na ponta e pode garantir o título da categoria neste domingo, no Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, com três etapas de antecedência.

Com 393 pontos, Verstappen tem 62 à frente de Lando Norris, segundo colocado, com 331. Com apenas 86 pontos em jogos nas últimas corridas restantes da temporada 2025, o britânico da McLaren é o único piloto capaz de desbancar o holandês.

Para ser campeão em Las Vegas, Verstappen tem de fazer no máximo dois pontos a menos do que Norris. Ou seja, se o holandês ficar em 5º e o britânico, em 4º, já seria suficiente para o piloto da Red Bull emplacar o quarto título consecutivo da Fórmula 1. Vale ressaltar que o competidor dono da volta mais rápida ganha um ponto extra caso encerre a prova entre os dez primeiros colocados.

Nos treinos livres para o GP de Las Vegas, nem Verstappen e nem Norris conseguiram se destacar nas atividades de pistas. Nas duas primeiras sessões, Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido. Já no treino classificatório, a pole ficou com George Russell.

Os dois principais concorrentes ao título vão estar lado a lado na terceira fila do grid de largada em Las Vegas. Com o tempo de 1min32s797, o piloto da Red Bull vai sair na quinta posição. Em sexto, Norris corre para tentar adiar a festa do rival nos Estados Unidos.