Juventude busca consolidar reação no Brasileirão contra o vice-lanterna Cuiabá

O Juventude conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e quer consolidar a reação. Neste sábado, às 19h30, recebe o Cuiabá no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 35ª rodada. O adversário vive um jejum de vitórias e está cada vez mais perto da queda.

Com vitória por 2 a 1 diante do Bahia, em casa, e o empate por 2 a 2 com o Grêmio, fora, o Juventude subiu para o 15º lugar com 38 pontos, um a mais do que o Criciúma, que abre o Z-4, em 17º com 37. A sequência também encerrou um jejum de cinco jogos, sendo três derrotas seguidas.

O técnico Fábio Matias precisará mudar a escalação, já que o lateral-direito João Lucas está suspenso pelo terceiro amarelo. Ewerthon, que foi bem ao ser improvisado no setor diante do Grêmio, deve ser titular.

Na defesa, Rodrigo Sam ainda está com dores no púbis e Lucas Freitas segue como titular. Alan Ruschel volta de suspensão e ocupará a lateral-esquerda. Já no setor ofensivo, Gabriel Taliari e Gilberto disputam uma posição e Edson Carioca segue com lesão na coxa.

Fábio Matias projetou seis pontos nos últimos jogos para garantir o time na elite. "Nós temos quatro jogos, duas vitórias, pelo que temos feito de cálculos, determinam a permanência. Quanto mais você pontuar nessa reta final, é importante. Agora, o nosso jogo com o Cuiabá é a nossa próxima final. Nós temos esse duelo como uma final."

Já o Cuiabá não vence há seis jogos, sendo três empates e três derrotas, a última delas diante do Flamengo, por 2 a 1, em casa. Como visitante, a situação é ainda pior: nove jogos de jejum, com quatro empates e cinco derrotas.

Ocupa a vice-lanterna (19º) com 29 pontos, oito a menos do que os três times de cima, Red Bull Bragantino, Criciúma e Fluminense, todos com 37. Se tropeçar mais uma vez, tem chance de ser rebaixado matematicamente nesta rodada.

O técnico Bernardo Franco retorna à beira do gramado após cumprir suspensão. A principal novidade será o retorno do atacante Isidro Pitta ao time titular. Diante do Flamengo, iniciou na reserva por conta dos jogos das Eliminatórias pelo Paraguai. Companheiro de posição, André Luís segue fora por conta de uma hérnia de disco.

Bernardo tentou animar os jogadores para acreditarem até o final. "A gente pensa jogo a jogo, naquilo que nós controlamos, no desempenho e nos resultados. A gente deixa de olhar pra tabela, senão pode jogar contra nós. É uma luta, vamos até o final, o importante é manter vivo e pensar no próximo jogo."

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CUIABÁ

JUVENTUDE - Gabriel; Ewerthon, Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Luis Mandaca; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Fábio Matias.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Filipe Augusto e Denilson; Derik Lacerda, Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Bernardo Franco.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).