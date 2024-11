Confira a lista de campeões da Copa Sul-americana atualizada após o título do Racing

A Copa Sul-americana teve a sua criação em 2002, a fim de substituir a antiga Mercosul. Neste ano, chegamos na sua 24ª edição disputada em Assunção, no Paraguai. Na final, o Racing derrotou o Cruzeiro por 3 a 1, e conquistou o seu primeiro título do segundo torneio mais importante do futebol sul-americano.

O Cruzeiro viveu a expectativa de conquistar um título internacional depois de 25 anos, o último triunfo fora do Brasil foi a Recopa de 1998. Apesar da derrota, o time de Belo Horizonte se mostrou capaz de voltar a competir depois de voltar a elite do futebol brasileiro em 2022.

No campeonato brasileiro, o time treinado por Fernando Diniz ocupa a sétima posição e ainda tem chances de disputar a Libertadores no próximo ano.

O campeão Racing saiu vencedor do que foi seu jogo mais importante desde 1988, quando abateu o mesmo Cruzeiro pela final da Supercopa Sul-americana. O time argentino já esteve a beira da falência e rebaixamento, conseguiu se reerguer até chegar a decisão de hoje.

CONFIRA A LISTA DE CAMPEÕES DA COPA SUL-AMERICANA

Boca Juniors (Argentina) - 2 títulos (2004 e 2005)

Independiente (Argentina) - 2 títulos (2010 e 2017)

Independiente del Valle (Equador) - 2 títulos (2019 e 2022)

Athletico-PR (Brasil) - 2 títulos (2018 e 2021)

LDU Quito (Equador) - 2 títulos (2009 e 2023)

River Plate (Argentina) - 1 título (2014)

Lanús (Argentina) - 1 título (2013)

São Paulo (Brasil) - 1 título (2012)

San Lorenzo (Argentina) - 1 título (2002)

Internacional (Brasil) - 1 título (2008)

Santa Fe (Colômbia) - 1 título (2015)

Cienciano (Peru) - 1 título (2003)

Pachuca (México) - 1 título (2007)

Arsenal de Sarandí (Argentina) - 1 título (2007)

Universidad de Chile (Chile) - 1 título (2011)

Chapecoense (Brasil) - 1 título (2016)

Defensa y Justicia (Argentina) - 1 título (2020)

Racing ( Argentina) - 1 título (2024)