CBF confirma confrontos da fase eliminatória da Copa do Nordeste 2025 para início de janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou os confrontos da primeira fase eliminatória da Copa do Nordeste 2025. São 16 clubes brigando por quatro vagas na fase de grupos da competição. Os jogos acontecerão entre os dias 4 a 5 de janeiro.

Nesta primeira fase, os 16 clubes são divididos em oito confrontos, de acordo com o ranking da CBF, em cruzamento olímpico. Eles se enfrentam uma única vez, garantindo oito equipes na segunda fase, que também será realizada em jogo único, no dia 8 de janeiro.

Os quatro classificados se juntam aos times já confirmados na fase de grupos da Copa do Nordeste, que conta com nove campeões estaduais: Altos-PI, América-RN, Ceará, Confiança-SE, CRB-AL, Sousa-PB, Sport, Vitória e Sampaio Corrêa-MA, além das equipes que se garantiram pelo ranking: Bahia, Náutico e Fortaleza, o atual campeão do torneio.

Já os participantes da fase eliminatória são: CSA-AL, Barcelona-BA, ABC-RN, Santa Cruz-RN, Ferroviário-CE, Maracanã-CE, Botafogo-PB, Maranhão-MA, Retrô-PE, Treze-PB, Juazeirense-BA, ASA-AL, Santa Cruz-PE, Fluminense-PI, Moto Club-MA, e Sergipe-SE.

Além das datas reservadas para a fase eliminatória, a CBF já confirmou mais três: 22 de janeiro, 5 e 12 de fevereiro. A entidade ainda precisará de mais cinco para realizar a fase de grupos, além das quatro do mata-mata, até que o campeão seja definido.

Confira os confrontos da fase eliminatória da Copa do Nordeste:

CSA-AL x Barcelona-BA

ABC-RN x Maracanã-CE

Ferroviário-CE x Santa Cruz-RN

Botafogo-PB x Maranhão-MA

Santa Cruz-PE x Treze-PB

Juazeirense-BA x Fluminense-PI

Retrô-PE x Moto Club-BA

Sergipe-SE x ASA-AL

Os times da esquerda, por estarem melhores ranqueados, jogam em seus domínios. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. O cruzamento da segunda fase da eliminatória também será definido através do ranking da CBF.