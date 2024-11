Tata Martino se despede do Inter Miami de Messi: 'Uma honra trabalhar em clube tão especial'

O Inter Miami aceitou o pedido de demissão de Gerardo 'Tata' Martino, por problemas pessoais, que deve ser substituído por outro argentino e amigo pessoal de Messi: o ex-volante Javier Mascherano, com negociações avançadas. O treinador se despediu oficialmente nesta sexta-feira e o clube da Major League Soccer (MLS) o agradeceu pelos serviços prestados.

"Foi uma honra trabalhar em um clube tão especial e liderar uma equipe tão especial. Gostei da minha estadia no Inter Miami e guardarei com carinho as memórias criadas e os relacionamentos forjados aqui pelo resto da minha vida", disse o treinador. "Parto com nada além de gratidão pelo meu tempo aqui e gostaria de agradecer sinceramente a todos que tornaram isso possível."

Martino deixa o clube junto com a comissão técnica que chegou a seu lado em junho de 2023. Nestes um ano e cinco meses, o técnico argentino levou o Inter Miami CF aos dois primeiros títulos na história: a Leagues Cup de 2023 e o Supporters' Shield de 2024.

Além disso, dirigiu a equipe em campanha recorde de pontos da MLS em uma única temporada, com 74 na fase de classificação, ao registrar o maior número de vitórias (22), gols (79) e pontos na história do clube. Mas a queda nos playoffs foi um baque para Martino, que resolveu pedir demissão sem alegar qual problema pessoal estaria vivendo.

"Tata sempre terá um lugar especial na história do Inter Miami. Ele nos guiou por um período de transformação e nos trouxe nossos primeiros títulos, que é o que aspiramos como uma organização ambiciosa", agradeceu Jorge Mas, gerente proprietário do clube. "Mais importante, ele liderou o Inter Miami com classe e profissionalismo incontestáveis. Suas contribuições para o nosso clube foram imensas, e agradecemos a ele por isso, mas acima de tudo, por quem ele é como ser humano."

O presidente de operações de futebol do clube, Raúl Sanllehí também agradeceu Tata Martino. "Tivemos o privilégio de ter uma pessoa do calibre de Tata no comando do nosso clube, e embora desejássemos que seu tempo aqui não tivesse que acabar, somos profundamente gratos por tudo o que ele nos deu", afirmou. "Ele parte com total compreensão e apoio de todos no Inter Miami. Este clube sempre se lembrará e honrará a gestão de Tata como nosso treinador principal, e a história que fizemos juntos", completou.