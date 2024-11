Rodri vê Vini Jr. como um dos melhores do mundo, mas cobra evolução: 'Tem coisas a melhorar'

Vencedor da Bola de Ouro da revista France Football, o meia Rodri, do Manchester City, deu sua opinião sobre o nível do futebol do brasileiro Vinícius Júnior. Na premiação do troféu, que rendeu polêmica pela escolha do vencedor, o atacante revelado pelo Flamengo foi desbancado pelo jogador espanhol e ficou com a segunda posição.

Rodri afirmou que Vinícius Júnior é "um dos melhores do mundo", mas deu um recado para o atleta brasileiro. O meio-campo concedeu entrevista ao programa "El Larguero", da emissora "Cadena SER".

"Vinícius (Jr.) é um dos melhores jogadores do mundo. É inteligente e com o tempo percebeu que, quanto mais atento estiver em campo, melhor será", iniciou Rodri que na Inglaterra é comandado pelo treinador Pep Guardiola.

"Tem coisas a melhorar, como todo mundo. É jovem e terá pessoas para aconselhá-lo, ainda mais estando no Real Madrid. É um clube com valores, é o pouco que posso dizer. Os atletas não são apenas o que representam em campo, mas também fora dele", complementou.

O espanhol ficou em primeiro lugar nas listas de 49 jornalistas na votação da Bola de Ouro, enquanto o brasileiro liderou a relação de 35 profissionais na premiação. "Há muitos outros espanhóis que não ganharam (a Bola de Ouro) e foram melhores jogadores do que eu. São circunstâncias do futebol", discursou.

Rodri ainda foi questionado sobre a possibilidade de defender o Real Madrid no futuro. O meio-campista fez muitos elogios ao clube merengue. "Evidentemente que, quando o Real Madrid te chama, é o melhor clube da história e o mais premiado. Isso significa que seria uma honra. Sempre tem que prestar atenção. Está claro", disse.