Murilo não tem lesão detectada no Palmeiras e Gómez alerta para 'jogo difícil' em Goiânia

Força palmeirense na temporada, a defesa de Abel Ferreira deve contar com os titulares Gustavo Gómez e Murilo na visita ao Atlético-GO, neste sábado, pela 35ª rodada do Brasileirão. O jogador brasileiro não teve lesão detectada após ser substituído em Salvador e pode ser escalado por Abel Ferreira ao lado do paraguaio, que alerta para "partida difícil" na casa do lanterna Atlético-GO.

O Palmeiras finalizou a preparação para a partida das 19h30 deste sábado com trabalhos técnicos em campo reduzido e uma atividade recreativa. Murilo realizou exames após sentir dores musculares diante do Bahia e não teve detectada lesão. Mesmo assim, permaneceu na parte interna do centro de excelência em cronograma individualizado sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance. Caso não tenha condições de atuar, Vitor Reis está de sobreaviso.

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez ressaltou a importância de todo o grupo nessa reta final de Brasileirão. São apenas dois pontos de distância do líder Botafogo, com confronto direto na terça-feira, e a confiança em alta.

"Estamos na reta final do campeonato, com todo mundo junto, brigando e lutando pelo título. O Palmeiras não é só um jogador, estamos todos juntos e vamos seguir assim", afirmou o paraguaio, sem desmerecer o adversário, de quem o clube não perde faz 11 jogos, sendo nove vitórias.

"Jogar fora sempre é difícil. Qualquer time aqui no Brasil é complicado de enfrentar, ainda mais fora. Mas nós pensamos sempre um jogo de cada vez, pensamos jogo a jogo, e hoje estamos nos preparando para o jogo de amanhã", disse o capitão.

Na visão de Gómez, o Palmeiras tem de ser ousado no Antônio Acioly. "O mais importante também agora é se recuperar, estar 100% para amanhã e enfrentar esse jogo, que será difícil e complicado. Temos que sair desde o primeiro minuto para buscar a vitória, somar três pontos e permanecer na luta pelo título."