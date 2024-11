Franz Wagner decide no final e comanda vitória do Orlando Magic sobre os Lakers na NBA

Em um jogo emocionante e que foi decidido nos instantes finais, o Orlando Magic tirou do Los Angeles Lakers uma vitória que parecia encaminhada. Com um arremesso de três pontos, restando dois segundos para o fim do duelo, Franz Wagner garantiu a vitória da franquia de Orlando sobre os donos da casa por 119 a 118 na madrugada desta sexta-feira, em rodada da NBA.

Foi a décima vitória da equipe em 17 jogos na temporada e um resultado que marcou a reabilitação do Orlando Magic após revés para o Los Angeles Clippers. O triunfo heroico fora de casa deixa a equipe na quarta posição na Conferência Leste.

Pelo lado dos Lakers, o resultado negativo interrompe uma sequência de seis vitórias seguidas. O time ocupa agora o terceiro posto no lado Oeste, que tem como líder na classificação, a equipe do Golden State Warriors.

No jogo, que ganhou contornos dramáticos pela virada no apagar das luzes, o Orlando esteve atrás no placar em boa parte do confronto. Com 31 pontos e dez rebotes, LeBron James ajudou a comandar os Lakers. Melhor que ele, só Anthony Davis, cestinha do duelo, com 39.

Apesar da boa atuação da dupla de Los Angeles, coube a Franz Wagner roubar a cena no final do duelo. Jogador mais efetivo de sua equipe, ele emplacou um "double-double" com 37 pontos e 11 assistências. Mas foi no fim que o armador viu seu trabalho ser recompensado.

Após dois erros de Davis na linha do lance livre, ele teve a chance de mudar a história da partida. Sem o astro Paolo Banchero, machucado, ele chamou a responsabilidade e fez o arremesso decisivo para garantir a vitória de sua equipe.

Em outro jogo da rodada, o Charlotte Hornets contou com uma bela performance de Brandon Miller e LaMelo Ball para garantir o triunfo de 123 a 121 sobre o Detroit Pistons em um jogo que precisou da prorrogação para conhecer o seu vencedor. Juntos, eles anotaram 73 pontos em quadra.

"Meus companheiros me incentivaram a ser mais agressivo em quadra e estou muito feliz por ter ajudado o meu time a conseguir uma vitória tão difícil. Muito bom vencer diante de uma torcida tão incrível", disse Miller diante de um Spectrum Center lotado.

Ele foi o cestinha da partida com 38 pontos, enquanto o seu companheiro anotou 35. Pelo lado do Detroit Pistons, quem mais pontuou foi Cade Cunningham, que marcou 27. O resultado deixa os Hornets na nona colocação da Conferência Leste, duas posições abaixo do rival de Detroit.

Confira os resultados da noite de quinta-feira:

Charlotte Hornets 123 x 121 Detroit Pistons

Toronto Raptors 110 x 105 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 126 x 118 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 118 x 119 Orlando Magic

