Fluminense tenta tirar Fortaleza da briga pelo título para fugir da zona de rebaixamento

Fluminense e Fortaleza se enfrentam com objetivos distintos nesta sexta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo encerramento da 34ª rodada. Enquanto o clube carioca luta contra o rebaixamento, a equipe cearense sonha com o título, ainda mais após o novo tropeço do líder Botafogo.

Fazendo a melhor campanha da sua história nos pontos corridos, o Fortaleza vem de duas vitórias consecutivas. Com 63 pontos, aparece na terceira posição, contra 69 do Botafogo e 67 do Palmeiras. Se vencer, entrará de vez na briga pelo título e ficará apenas a três pontos da liderança.

O Fluminense, por sua vez, tenta encerrar a série de três tropeços consecutivos para se afastar da zona de rebaixamento. O time carioca é o 16º colocado, com 37 pontos, assim como o Criciúma, 17º. A diferença é que a equipe de Mano Menezes leva vantagem no número de vitórias: 10 a 9.

O retrospecto entre eles é equilibrado. Em 24 jogos, o Fluminense venceu 11, perdeu oito e empatou cinco. O time carioca não perde em casa desde 2021, quando levou 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, Vojvoda nunca perdeu para Mano Menezes. Eles já se enfrentaram em quatro oportunidades, com três triunfos do argentino e um empate. Nestas partidas, o Fortaleza marcou sete gols e sofreu apenas um.

Do lado do Fluminense, Mano Menezes terá meio time de volta. Na derrota para o Internacional por 2 a 0, o treinador não pôde contar com cinco jogadores suspensos: o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Santos, os meias Ganso e Arias e o atacante Kauã Elias. Todos devem recuperar a titularidade.

Apenas Arias continua como dúvida. O jogador defendeu a Colômbia na Data Fifa e voltou a sentir um certo desgaste. O jogador, que deve deixar o Fluminense ao final da temporada, começará o jogo apenas se tiver totais condições de jogo.

"Precisamos levantar a cabeça, pois temos cinco finais pela frente e totais condições de sair dessa situação. A gente tem sofrido bastante neste ano porque marcamos poucos gols. Estamos buscando corrigir isso para essas últimas rodadas", disse Mano Menezes, que também terá o retorno de Felipe Melo. O volante deve iniciar entre os suplentes.

Do outro lado, Vojvoda foi muito claro no time que deve entrar em campo. O zagueiro Kuscevic e o atacante Kervin Andrade estiveram com as suas respectivas seleções na Data Fifa e encontraram a delegação já no Rio de Janeiro.

O zagueiro está confirmado entre os titulares, ao lado de Titi. O treinador encerrou as últimas atividades da equipe com três atacantes: Marinho, Lucero e Moisés. O primeiro vem se firmando nesta reta final de competição.

"Acho que acima de tudo precisamos valorizar nossa campanha, é a maior de um clube nordestino na elite do futebol brasileiro e isso é importante. Conquistamos essa vaga na Libertadores que era um dos objetivos aqui desde a primeira rodada. É uma competição gigante que eu amo jogar e já vivi grandes coisas. Espero viver pelo Fortaleza também", disse o ex-palmeirense Breno Lopes, que deve ficar como opção entre os reservas.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FORTALEZA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Lima, Arias e Ganso; Keno e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

FORTALEZA - João Ricardo; Emanuel Brítez, Kuscevic, Titi e Eros Mancuso; Pochettino, Hércules e Emmanuel Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Vojvoda.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).