Corredora queniana Emmaculate Anyango é suspensa por 6 anos por doping

Especialista no cross country, a corredora queniana Emmaculate Anyango foi suspensa por seis anos após ser flagrada no teste antidoping com testosterona e eritropoietina (EPO). A punição foi anunciada nesta sexta-feira pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, na sigla em inglês).

A atleta de 24 anos se tornou, em janeiro, a segunda mulher a completar uma prova de 10 km em menos de 29 minutos (28min57s) em Valência. Emmaculate Anyango foi suspensa provisoriamente no mês passado.

De acordo com a AIU, Anyango afirmou em setembro não saber como as substâncias foram encontradas no seu organismo, mas admitiu ter recebido injeções durante tratamento em vários hospitais depois de ter desmaiado. A AIU não ficou satisfeita com a explicação da atleta e a acusou de violações das regras antidoping.

Anyango também não respondeu à acusação antes do prazo final de 1º de novembro, o que tirou seu direito a uma audiência de defesa. Isso e o fato de múltiplas amostras (quatro de urina e uma de sangue) darem positivo para substâncias proibidas acabaram por levar a uma suspensão mais longa.

A punição teve início oficialmente em 26 de setembro e todos os resultados de Anyango desde 3 de fevereiro foram cancelados. A queniana terminou em quarto lugar no Mundial de Cross Country de 2024, em março passado, na Sérvia.