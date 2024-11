Amazonas vence o rebaixado Ituano com um gol contra no primeiro tempo em Itu

O Amazonas venceu o Ituano por 1 a 0, em partida realizada na noite desta sexta-feira, no Estádio Novelli Júnior, pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo volante Rodrigo contra.

Esta vitória foi importante para o Amazonas que chegou aos 52 pontos e subiu para a 11ª colocação. O Ituano manteve os 37 pontos e encerrou a participação na 18ª posição, dentro do Z-4 - zona de rebaixamento - junto com Guarani, Brusque e Ponte Preta. Todos eles vão disputar a Série C em 2025.

O Ituano tentou impor um futebol agressivo logo nos primeiros minutos. O centroavante Álvaro teve boas oportunidades, mas não conseguiu abrir o marcador. Aos seis minutos, ele errou tentativa de encontrar Neto Berola em boas condições de finalização.

Em uma das poucas chegadas do Amazonas, ele conseguiu abrir o placar. Após cruzamento, Rodrigo, do Ituano, cabeceou para o gol de Wesley Borges e marcou um gol contra, inaugurando o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo.

O time paulista sentiu a desvantagem e Gustavo Ermel quase marcou em duas oportunidades para os amazonenses, mas o primeiro tempo terminou com o placar de 1 a 0.

Na segunda etapa, o jogo se manteve equilibrado. Aos 15 minutos, Bruno Xavier recebeu e teve habilidade para finalizar, mas não acertou a meta defendida por Marcão. Três minutos depois, o atacante chegou novamente, mas o goleiro visitante levou a melhor.

O Amazonas só foi chegar com perigo aos 27, quando Luís Felipe aproveitou cruzamento e acertou a trave. Aos 36 minutos, o atacante Salatiel levou cartão vermelho. Ele fez dura falta no adversário e deixou o Ituano com um jogador a menos até o fim do jogo, que terminou com a confirmação da vitória amazonense.

De férias, os times já iniciam os planejamentos para a próxima temporada. O Ituano vai tentar o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro e o Amazonas tentar lutar na parte alta da tabela em 2025.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 1 AMAZONAS

ITUANO - Wesley Borges; Marcinho (Léo Duarte), Erik Nascimento, Luiz Gustavo e Kauan (Guilherme Lazaroni); Rodrigo, Victor Reis (Aluísio) e Neto Berola (Marcelo Mineiro); Bruno Xavier, Álvaro (Salatiel) e Vinícius Paiva. Técnico: Chico Elias.

AMAZONAS - Marcão; Tiago Cametá (Sousa), Wellington Nascimento, Fabiano e Renan Castro; Luís Felipe, Erick Varão e Rafael Tavares (Sidcley); Ênio, Luan Silva (Guilherme Xavier) e Gustavo Ermel (Cocote e Bruno Lopes). Técnico: Ibson.

GOL - Rodrigo (contra), aos 15 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Aluísio (ITU).

CARTÃO VERMELHO - Salatiel (ITU).

ÁRBITRO - Charly Wendy Straub Deretti (SC).

RENDA - R$ 9.720,00.

PÚBLICO - 780 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).