Verstappen evita falar em título da Fórmula 1 em Las Vegas: 'Ainda há muito'

Verstappen ainda desconversou sobre uma possível festa já preparada pela Red Bull. "Se eles fizeram isso, eu não quero saber. Só quero focar no fim de semana e tentar ter uma boa performance. O Brasil foi uma vitória muito bem-vinda para nós depois de um tempo, mas isso é novamente muito diferente."

O sofrimento nas últimas corridas, que terminou com o triunfo no GP de São Paulo, deixa Verstappen em alerta. Mesmo ganhando em Las Vegas na temporada passada, quando a corrida entrou para o calendário da Fórmula 1, ele mantém os pés no chão.

"Lembrando das últimas corridas, definitivamente não fomos o carro mais rápido, então veremos o que podemos fazer. No ano passado, tivemos uma corrida divertida aqui, mas a Ferrari já estava muito rápida. Esta pista parece se adequar ao carro deles, mas espero que possamos estar nessa luta neste fim de semana para tentar vencer novamente", afirmou o holandês.

O Mundial de Construtores também está aberto, mas com a McLaren na frente, com 13 pontos a mais que a Ferrari e 49 de distância da Red Bull, ainda sonhando na manutenção do recente reinado.

"Estou ansioso pelo fim de semana. Faltam três corridas, você está chegando perto do fim da temporada e parece bem no campeonato, mas ainda precisamos marcar muitos pontos, então vamos focar apenas nisso. Uma vez que fazemos isso, então você chega mais perto do resultado final. E, claro, o objetivo é ganhar o campeonato", completou Verstappen.