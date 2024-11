Ronaldo confirma desejo de ser presidente da CBF: 'Estou extremamente preparado'

Ronaldo Fenômeno não gostou, mas teve de responder sobre sua ambição em se tornar presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em seu primeiro leilão Galácticos, da Fundação Fenômenos, o ex-atacante e pentacampeão mundial com a seleção brasileira não escondeu sua vontade de assumir o cargo no futuro.

"Há muitos anos já falo da minha ideia de ser presidente da CBF. Vamos aguardar o momento certo para fazer isso acontecer. Estou extremamente preparado e, obviamente, o futebol brasileiro precisa de mudanças. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. A minha vontade não mudou", afirmou Ronaldo.

Nos últimos dias cresceram os rumores sobre a pretensão de Ronaldo em se tornar mandatário da entidade máxima do futebol nacional. Pep Guardiola, técnico do Manchester City com contrato renovado até o fim da temporada 2026-27, foi especulado como técnico dos sonhos do Fenômeno para a seleção.

"Não se pode passar a carroça na frente do burro. Tenho muitas ideias, mas não dá para se especular", disse o ex-jogador.

Ronaldo, que já foi dono do Cruzeiro, disse que estará na torcida pelo clube celeste, que disputa no próximo sábado, às 17h, em Assunção, a final da Copa Sul-Americana, diante do argentino Racing. O Fenômeno tem compromissos em São Paulo e não poderá estar no estádio para acompanhar a decisão. "Vou torcer muito para o Cruzeiro levantar o caneco."