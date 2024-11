Pep Guardiola renova contrato por mais 2 anos com o Manchester City

Pep Guardiola fica no Manchester City. Após especulações de que o treinador deixaria o clube, foi anunciada a renovação de contrato por mais dois anos. Além disso, era especulado que a CBF tentava negociar com o jogador para que ele assumisse a seleção brasileira, hoje comandada por Dorival Júnior.

A saída de Guardiola era um cenário possível, com o fim do contrato do espanhol. Além disso, o então diretor de futebol do City, Txiki Begiristain, aposentou-se, criando mais um fator em favor da possibilidade de término na relação entre o técnico e o clube.

O momento também não é o melhor. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, Guardiola perdeu quatro jogos em sequência. Junto disso, ganhou força a história de que a CBF tinha interesse no treinador para a seleção brasileira.

A informação foi publicada pelo The Athletic, mas foi negada pelo presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues. "Guardiola é um dos maiores técnicos do mundo, mas não fizemos nenhum tipo de busca por ele. O técnico da seleção é o Dorival Júnior", disse o mandatário ao ge.

No momento da declaração, a seleção ainda se preparava para enfrentar Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa. Após início ruim na corrida por uma vaga no Mundial de 2026, o Brasil vinha de duas vitórias, mas terminou 2024 com dois empates, involução no futebol, vaias e apenas a quinta posição das Eliminatórias, sete pontos atrás da líder Argentina.

Guardiola faz história no comando do Manchester City. Com a conquista da Premier League na temporada passada, o City se tornou o primeiro time masculino a ganhar um tetracampeonato consecutivo na Inglaterra. Ao todo, o técnico venceu seis vezes a liga inglesa. Na temporada anterior, Guardiola levou o City à Tríplice Coroa (Premier League, Liga dos Campeões e FA Cup).

O treinador é o técnico que mais esteve à beira de campo na história da Premier League. No comando do City, ele é o segundo com mais jogos, com 490. Até o Mundial de Clubes, no meio do ano que vem, Guardiola deve ultrapassar o líder da estatística, Les McDowall, que comandou 587 entre 1950 e 1963.

UMA DÉCADA

O catalão chegou ao clube inglês após somar 14 troféus em quatro anos no Barcelona, seguidos por sete em três temporadas no Bayern de Munique.

Já tendo conquistado um Campeonato Inglês, Guardiola foi além na temporada 2018/19, quando venceu novamente a liga, junto da FA Cup, a Copa da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra, feito inédito para um clube inglês.

"Senti que não poderia sair agora, simples assim", disse Guardiola em entrevista no City Studios após assinar o novo contrato. "Não me pergunte o motivo. Talvez as quatro derrotas tenham sido o motivo, e eu senti que não posso sair. Eu senti que o clube ainda me quer ou tinha o fato de que estávamos juntos e essa é a razão pela qual assinamos."

O City volta a campo, após a Data Fifa, neste sábado, contra o Tottenham, no Etihad Stadium, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O clube é o segundo colocado, com 23 pontos, cinco atrás do líder Liverpool.