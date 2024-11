Norris joga a toalha na temporada e prevê briga pelo título da F-1 em 2025 até o fim

Lando Norris imaginava se dar bem no GP de São Paulo de Fórmula 1 para "colocar pressão" em Max Verstappen nas três últimas corridas do ano. Mas o piloto da Red Bull ganhou e abriu 62 pontos após sua sexta colocação. Nesta quinta-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o inglês admitiu que a temporada "está decidida", revelou ter passado uma semana deprimido, mas garante que estará forte de olho no título em 2025.

O piloto da McLaren imagina chegar a Las Vegas com menos de 45 pontos atrás, mas o resultado ruim no Brasil tirou todas as suas esperanças. Este foi quase um momento decisivo para o campeonato. Foi um momento decisivo para o campeonato. As portas estão quase fechadas", admitiu, já sem esperanças de reviravolta diante do tricampeão.

"Por uma semana eu fiquei bem deprimido, porque eu tive essa percepção de que as coisas ficaram praticamente fora do meu controle agora. Não estão mais ao meu alcance", lamentou. "Essa é uma percepção difícil quando suas esperanças e crenças são tão altas. Ter sido derrubado de repente foi bem desmoralizante."