Itália supera Argentina de virada e reencontra a Austrália na semifinal da Copa Davis

A Itália garantiu o seu lugar nas semifinais da Copa Davis ao derrotar a Argentina nesta quinta-feira, em Málaga, na Espanha, por 2 a 1. A vitória que confirmou a permanência dos europeus na competição veio de virada e foi definida no confronto de duplas. Depois de igualar o placar em 1 a 1 nos jogos de simples, Jannik Sinner e Matteo Berrettini superaram a dupla argentina formada por Máximo González e Andres Molteni por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5 em 1h30, pelas quartas de final.

Atual campeã do tradicional torneio, a Itália reedita a final do ano passado agora na fase de semifinais e enfrenta a Austrália, que eliminou os Estados Unidos.

No primeiro confronto do dia entre argentinos e italianos, Francisco Cerúndolo, 30º do ranking, superou Lorenzo Musetti, número 17 da lista, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1 em 1h30.

Esta foi a sexta vitória do argentino em dez compromissos pela Copa Davis. No confronto particular entre os dois tenistas, Cerúndolo estabeleceu uma vantagem de 2 a 1 em três duelos disputados.

O primeiro set foi mais equilibrado. Musetti foi o primeiro a quebrar o serviço, abriu um 2 a 0, mas permitiu a reação do rival que chegou à igualdade. No sétimo game, foi a vez de o argentino passar à frente. Com um jogo mais sólido, ele definiu a primeira parcial em 6/4.

Na volta à quadra, o que se viu foi um passeio de Cerúndolo, que não teve dificuldades para comandar as ações. Ele venceu nove pontos de 14 possíveis e definiu o duelo.

Na segunda partida de simples, Jannik Sinner decretou o empate de 1 a 1 para a Itália ao derrotar Sebastian Baez por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1 em 1h11 de confronto. Sinner chegou a dez vitórias pelo torneio em 11 embates.

O triunfo forçou a definição do duelo para as duplas a fim de se conhecer o vencedor. Atuando juntos, Jannik Sinner e Matteo Berrettini enfrentaram os argentinos Máximo González e Andres Molteni superando os rivais por 2 sets a 0.

Com ótimo desempenho no saque, os italianos não sofreram quebras, enfrentaram apenas um break-point. Decisivo na única quebra do primeiro set, Berretini foi o destaque da primeira parcial.

O segundo set teve um histórico parecido. Com mais tranquilidade, Sinner e Berretini foram cirúrgicos nos momentos mais decisivos do duelo, cederam apenas cinco pontos no saque e aproveitaram o único break-point da parcial para fechar a partida.