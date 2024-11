Internacional vence o Vasco em São Januário e chega a 15 jogos de invencibilidade no Brasileiro

O Internacional, de Roger Machado, segue embalado mais do que nunca no Campeonato Brasileiro. Encarando o Vasco em São Januário, o time gaúcho chegou a incríveis 15 jogos de invencibilidade com o treinador, ao vencer a terceira seguida, desta vez por 1 a 0, nesta quinta-feira, na sequência da 34ª rodada. Wesley foi o autor do único gol da partida.

Com o resultado, o Internacional chegou a 62 pontos e segue empatado com o Flamengo, porém em quinto lugar devido ao critério de vitórias (18 a 17). O time está dentro da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Já o Vasco voltou a perder diante do seu torcedor em São Januário. A última derrota havia sido na goleada por 4 a 0 para o Criciúma, que culminou na queda de Ramón Díaz, ainda pela quarta rodada, em abril. A derrota também fez o time cair para o 10º lugar, com 43 pontos.

O duelo começou equilibrado, com o jogo concentrado no meio de campo. O Vasco buscava em Payet o desafogo para criar jogadas ofensivas. O francês chegou a deixar Vegetti na cara do gol, mas o atacante furou. Depois serviu Mateus Carvalho em condições de finalizar e Renê foi quem salvou o Internacional.

Após a chuva apertar, o duelo ficou mais cadenciado, tanto os donos da casa, quanto os visitantes trocavam passes e aceleravam as jogadas, porém sem efetividade. O Internacional veio a crescer na reta final, mas a única finalização que levou certo perigo foi um chute de Alan Patrick, defendido sem sustos por Léo Jardim.

O Internacional voltou melhor do intervalo e arriscava mais a gol. Borré saiu em velocidade e Léo Jardim evitou o gol gaúcho. Com mais posse de bola e marcando pressão, Wesley abriu o placar para os visitantes. A defesa vascaína tirou mal e o atacante pegou de fora da área e acertou o canto para marcar, aos 19 minutos.

Após o gol, o Internacional começou a jogar no erro do Vasco, que partiu para o ataque. Hugo Moura, livre na pequena área, perdeu uma grande chance de empatar. Depois, Vegetti saiu livre e dividiu com Rochet, fora da área. Na sobra, Coutinho bateu e Rogel tirou. Na reta final, já desorganizado, o time ficou preso na marcação adversária, pouco chegou na área e deixou o campo sob vaias.

O Vasco volta a campo no domingo, no duelo direto contra o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). No mesmo dia e horário, o Internacional recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 INTERNACIONAL

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Vitor, Léo e Lucas Piton; Galdames (Hugo Moura), Mateus Carvalho e Payet (Philippe Coutinho); Maxime Domínguez (Rayan), Vegetti e Leandrinho (Emerson Rodríguez). Técnico: Rafael Paiva.

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Luis Otávio), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley (Wanderson); Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Wesley, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mateus Carvalho (Vasco).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira Lima (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).