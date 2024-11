Cruzeiro chega a Assunção e Diniz vê time focado na final da Sul-Americana: 'Time consciente'

A delegação do Cruzeiro foi recebida com festa na madrugada desta quinta-feira em Assunção, onde vai disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina. Cerca de 80 torcedores recepcionaram os atletas. A partida está marcada para este sábado, às 17h (horário de Brasília), e será realizada no estádio La Nueva Olla.

O técnico Fernando Diniz poupou boa parte dos titulares no confronto com o Corinthians nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e afirmou ter o time pronto para esse jogo decisivo.

"Não tenho muita dúvida não. O time está bem consciente daquilo que a gente tem que fazer no sábado", comentou o treinador cruzeirense que aproveitou o confronto com o time paulista para observar atletas que não vinham sendo titulares. "Serviu para dar minutagem para os jogadores", comentou.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o goleiro Cássio comentou sobre a sua preparação e cogitou até a possibilidade de o troféu ser definido nos pênaltis.

"Posso falar da minha concentração, mas não das minhas táticas, pois vou dar arma para o inimigo. Hoje os pênaltis são estudados (pela comissão técnica), todos os times têm uma captação (informação dos cobradores). Temos que ir no feeling. Mas espero ter sorte e competência para ajudar nesses momentos. Mas tenho confiança que no tempo normal possamos ir em busca desse título."

O Cruzeiro volta a disputar uma final continental após 15 anos. A última vez que o time mineiro chegou a uma decisão de título internacional foi em 2009. Diante do Estudiantes, o conjunto celeste acabou amargando o vice-campeonato da Libertadores.