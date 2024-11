Capitão do Chelsea sofre lesão no tendão e desfalca equipe no Campeonato Inglês

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, ganhou um problema de última hora para definir a escalação da sua equipe no Campeonato Inglês. Após ser vítima de contusões nas últimas duas temporadas, o zagueiro e capitão Reece James volta a desfalcar a sua equipe por motivo de lesão.

O jogador teve um problema no tendão e está entregue ao departamento médico. Neste sábado, o Chelsea visita o Leicester e tenta diminuir a diferença de nove pontos para o líder Liverpool (28 a 19).

"Temos, com certeza, apenas um jogador lesionado e esse é Reece. Infelizmente, ele sentiu algo pequeno e não queremos correr riscos com ele no fim de semana", disse Maresca nesta quinta-feira.

E James realmente não vem tendo muita sorte no que diz respeito às contusões. Ele perdeu a Copa do Mundo de 2022 por causa de uma lesão no joelho e no ano passado passou por uma cirurgia.

Sem conseguir ter uma continuidade, o jogador fez apenas 18 partidas pelo Chelsea desde dezembro de 2022. Na temporada atual, o capitão da equipe inglesa fez apenas três partidas pelo clube.