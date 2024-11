Austrália desbanca EUA, vai à semifinal e fica perto de terceira decisão seguida da Copa Davis

Vice-campeã nas duas últimas edições, a Austrália deu mais um passo para tentar buscar o título da Copa Davis que não conquista desde 2003. Nesta quinta-feira, em Málaga, na Espanha, a equipe da Oceania desbancou os Estados Unidos em três jogos e se garantiu na semifinal.

Thanasi Kokkinakis fez 1 a 0, Alex de Minaur perdeu e permitiu o empate, mas Jordan Thompson e Matthew Ebden confirmaram a força nas duplas para garantir o triunfo por 2 a 1. A equipe do técnico Lleyton Hewitt ainda conta com Alexey Popyrin na Davis.

A Austrália iniciou o duelo das quartas de final com importante e complicada vitória de Thanasi Kokkinakis, somente o 77º do mundo, sobre o favorito Ben Shelton, o 21º, parciais de 6/1, 4/6 e 7/6 (16/14).

O resultado deixou a equipe da Oceania empolgada em fechar com seu principal atleta, Alex de Minaur, 9º do ranking, em confronto dificílimo contra o empolgado Taylor Frits (4º). O norte-americano não deu chances e, no modo turbo, empatou a série com 6/3 e 6/4 em apenas 1h11.

A definição sairia nas duplas e os Estados Unidos optaram por usar seus jogadores mais experientes, trocando Austin Krajicek e Rajeev Ram por Shelton e Tommy Paul frente aos especialistas Jordan Thompson e Matthew Ebden.

A troca, entretanto, não surtiu efeito e o primeiro set foi dos australianos, que aproveitaram a quebra no terceiro game para abrir frente com 6 a 4. O set seguinte continuou equilibrado e os norte-americanos tiveram chance de quebra para abrir 4 a 2 e desperdiçaram.

Com 4 a 4, os australianos pressionaram o serviço dos adversários e conseguiram a quebra no quarto break-point. Depois, bastou confirmar o serviço para fechar o duro embate e celebrar.