Andrés fala sobre situação de Melo: 'Vai ter que se explicar no Conselho'

Após o leilão Galácticos, da Fundação Fenômenos, que aconteceu na noite desta quinta-feira (21), o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, conversou com a imprensa. Ele foi questionado sobre o momento que vive o clube paulista dentro e fora de campo, comentou sobre a melhora de desempenho do Corinthians, e também da situação de Augusto Melo, atual presidente, que está com o posto em xeque.

O Conselho Deliberativo do clube paulista vota na próxima quinta-feira (28), o afastamento de Melo do cargo de presidente por conta de supostas irregularidades no contrato com a patrocinadora Vai de Bet. Para Andrés Sanchez, o mandatário vai ter que prestar contas sobre os fatos. "Acho que não (está tudo certo). Ele vai ter que se explicar no Conselho. Espero que ele consiga", afirmou.

Também nesta quinta-feira, Augusto Melo se pronunciou sobre o assunto afirmando ter "recebido com indignação" a convocação do Conselho Deliberativo para a votação do processo de impeachment. "É de conhecimento público que o entendimento da Comissão de Ética foi de que o processo deve ser suspenso até a conclusão da apuração dos fatos envolvendo o caso Vai de Bet na Polícia Civil", disse Melo em nota divulgada nas redes sociais.